沒下單網購送上門 當心刷評詐騙

許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上「刷評詐騙」。(美聯社)

許多消費者隨機收到不明網購貨物，但這些人其實根本都沒有下單訂購，極可能是遇上了「刷評詐騙」(brushing scam)。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，明尼蘇達州一名婦女收到亞馬遜(Amazon)寄來一個裝滿嬰兒性別揭曉派對氣球 的箱子，伊利諾州一家人收到十多個中國電商 Temu的包裹，內容物包括軍帽和相機。

消費者保護專家表示，這類詐騙是黑心零售商 為其販售產品「洗評論」的伎倆。

這類詐騙的違法人士通常是主要電商平台上的第三方賣家，希望藉此取得驗證商家狀態，讓賣家得以代表他人撰寫產品評論。

優良商業局(Better Business Bureau，簡稱BBB)表示，這些詐騙往往涉及外國企業獲取他們在線上找到的被害人地址，接著將產品寄上門。

BBB發言人普蘭諾斯(Josh Planos)建議收到這類不明產品的消費者，記錄事發經過並直接聯繫零售商停止出貨。

BBB發出聲明表示，「他們想讓人以為，消費者熱情上網評論他們的商品，且是該商品經過驗證的買家，接著發布假的正面評論，提高產品評級，換取更高的銷量。從賣家的角度來看，這會帶來更高的利潤。」

若收到不明包裹，BBB建議採取以下步驟來保護個人資料，包括通知零售商並要求他們調查詐欺購物情事，嘗試聯繫寄件人並要求他們刪除以受害者名義撰寫的任何假評論，檢查電商帳號是否有近期訂單，考慮將未來將包裹寄到另一個地址，更改網購平台的帳號密碼，檢查信用卡帳單和信用報告。