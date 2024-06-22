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因新聞道德爭議遭反彈 華郵新總編輯不上任了

記者胡玉立／綜合報導
華盛頓郵報正面臨「總編輯懸缺」的窘境，新任命的總編輯溫內特(Robert Winnett)決定留在英國，不來美上任；該報將立即尋找替代人選。(美聯社)
華盛頓郵報正面臨「總編輯懸缺」的窘境，新任命的總編輯溫內特(Robert Winnett)決定留在英國，不來美上任；該報將立即尋找替代人選。(美聯社)

最近陷入財務困境的華盛頓郵報屋漏偏逢連夜雨，正面臨「總編輯懸缺」的窘境。該報發行人兼執行長路易斯(Will Lewis)21日在致員工信中表示，公司新任命的總編輯溫內特(Robert Winnett)決定留在英國，不來美上任；該報將立即尋找替代人選。

美聯社報導，這是華郵領導階層在短時間內又一次「劇變」，顯示該報重組計畫出現「災難性的錯誤」。

華郵2日才宣布，其創社以來首位女性總編布茲比(Sally Buzbee)已辭職，將由華爾街日報前總編輯莫瑞(Matt Murray)暫代至11月總統大選結束，之後會由英國「每日電訊報」(The Telegraph)副總編輯溫內特接任。

該任命消息公布後，多則報導公開質疑路易斯和溫內特過去在英國的工作引發的新聞道德爭議；他們共同報導過一系列有關英國政客揮霍無度的獨家新聞，被爆出相關資訊是他們付費給數據資訊公司得到的。「紐約時報」寫道，溫內特和路易斯報導的一些新聞，是以詐欺手段取得電話和商業紀錄為基礎。

華郵新聞編輯室對此人事案提出抗議。華郵年資40年的兩屆普立茲獎得主馬拉尼斯(David Maraniss)表示，他不知道有誰會覺得發行人和那位「假定的新編輯」站得住腳。拉尼斯在臉書寫道：「身體正在拒絕輸血。」

路易斯曾是華爾街日報發行人和美聯社董事會副主席，今年稍早億萬富翁老闆貝佐斯(Jeff Bezos)延聘他出掌華郵，以阻止讀者持續流失。華郵曾表示，去年該報虧損7700萬元。

路易斯21日表示，接替溫內特的招聘流程將很快公布；報社的重組工作也將持續進行。

華郵3日宣布將把新聞編輯室拆成三個獨立部門，分別是核心報導領域、社論以及社群等新媒體部門。其中新媒體部門將以社群媒體、影片、人工智慧(AI)和社群平台的創新方式，提供有別於傳統的讀者服務。

溫內特將留在英國每日電訊報。英國衛報(the Guardian)報導，電訊報總編輯埃文斯(Chris Evans)對此表示，溫內特才華橫溢，「他們的損失就是我們的收穫」。

華郵 華爾街 紐約時報

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