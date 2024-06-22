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西南航空僅525呎低空飛越奧州小鎮 FAA調查

編譯周辰陽、彭尚興／綜合報導
西南航空一架班機日前在奧克拉荷馬市降落前因高度過低，以僅約525呎低空飛越一處住宅區，嚇壞當地居民。聯邦航空管理局已開始調查本次事件。(美聯社)
西南航空一架班機日前在奧克拉荷馬市降落前因高度過低，以僅約525呎低空飛越一處住宅區，嚇壞當地居民。聯邦航空管理局已開始調查本次事件。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)一架客機日前在奧克拉荷馬市降落前因高度過低，以僅約525呎低空飛越一處住宅區，觸發了高度警報，也把當地居民嚇壞。聯邦航空管理局已開始調查本次事件。

紐約郵報20日引述「奧克拉荷馬人報」報導，這起事件發生在19日午夜過後不久，從拉斯維加斯飛來的西南航空4069號航班獲准在奧克拉荷馬市的威爾·羅傑斯世界機場著陸後，飛過了當地的育空高中(Yukon High School)，航管雷達發現這架波音737-800客機低空飛行，引起了飛航管制員的注意。

根據LiveATC.net提供的聲音紀錄，一位飛航管制員關切地問道，「西南4069，低空警告，你那邊還好嗎？」。

這架飛機迅速拉起高度，繞著機場重飛一圈後，最終平安降落。記者隔天聯繫飛航管制員，證實曾發出警報並取消進場，但稱飛機沒有任何問題。

FAA在一份聲明中表示，該局正針對這起事件調查；聲明並指出「自動警報系統響起後，一名航管員提醒西南航空4069班機組員飛機下降高度過低，當時距奧克拉荷馬市威爾·羅傑斯世界機場仍有9哩」。

然而，飛機低空掠過，加上時間已晚，讓附近的居民感到驚慌失措，在臉書群組引發討論和猜測。一位居民寫道，「那晚我以為我正在做關於飛機的酷夢，但其實有架737震得我房子轟隆作響」。另一位居民則說，飛機把他吵醒了，「我以為它正要撞毀我家」。

西南航空則在聲明中表示，「西南航空正遵循本公司健全的安全管理系統，並跟FAA聯繫，以了解與處理任何飛機進場過程的不正常情況」。

這起事件是西南航空班機兩個月內第二起幾乎墜地的突然降低高度事件。今年4月，西南航空2786航班準備在夏威夷考艾島機場降落時，突然驟降400呎，差點撞進太平洋裡。

夏威夷 臉書

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