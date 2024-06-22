因廚餘起爭執辱罵華人鄰居 西雅圖警被開除

停靠在西雅圖華埠的警察巡邏車。西雅圖市警局一名員警在下班時間和華人女鄰居發生爭吵，並用充滿種族主義及性別歧視的字眼辱罵對方，在上月遭到開除。(美聯社)

西雅圖 時報報導，該市警員希爾(Burton Hill)用充滿種族主義 及性別歧視 的字眼辱罵華人鄰居金貞(Zhen Jin，譯音)，在上月被開除。當時並非希爾值勤時間。

希爾和金貞都住在西雅圖郊區公寓裡，兩人因吃剩下的骨頭如何處理而起爭執。西雅圖警察局究責處調查後，提出停職30天到開除等不同程度的懲處建議，局長狄亞茲(Adrian Diaz)5月2日將他開除。

狄亞茲本人5月底也遭市長哈若爾(Bruce Harrell)革職，因為該局警員對女性與少數族裔有太多不當歧視言論與表現，引發不少訴訟。狄亞茲則堅決否認這些官司的指控。

警局調查本案的錄影證據顯示，金貞丟在門外的餐食廚餘，差點被希爾的狗吃下肚，希爾就用「貶抑女性與東亞人」的字眼辱罵她，還不斷說她「愚蠢」，「中國佬」，一度甚至威脅要「把妳送進監牢」。

警局究責處處長貝慈(Gino Betts Jr.)最後在三項不利希爾的指控中，採納了兩項，認定希爾「言行偏差」，有違「警察專業」，第三項「運用職權謀取私利」不成立。調查結果已公告。

西雅圖時報去電警察工會和警局究責處，詢問有關細節與看法，到20日止未獲回覆。

代表金貞提出投訴的華裔資訊服務中心主任易提(Michael Itti)讚揚金女「展現巨大勇氣」，敢對自己遭受語言侮辱提出申訴。他說，支持該中心反仇恨、反偏見宗旨的人，聽到究責處這樣的裁決，警局長斷然處置，都感到滿意，「大家都想知道，警察局在堅持自身的專業價值」。

據ABC新聞台報導，接受調查時，希爾聽到自己當時被錄下的言行，對調查人員說，「對呀，聽起來是我說的沒錯，」他也表示自己「不該說那些話...而我竟然對她講出那些話，連我自己都感到噁心」。