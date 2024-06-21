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老兵孤獨去世 數百陌生人送葬 殯儀館公告引來自願者 軍禮致敬

記者胡玉立／綜合報導
一名老兵最近在緬因州一家養老院孤獨去世，幾乎被所有人遺忘，但在殯儀館貼出通知幾分鐘內就有多位志願者出聲；20日葬禮當天，數百位陌生人出席喪禮，以全軍禮規格向這位老兵致上最後敬禮。(美聯社)
一名老兵最近在緬因州一家養老院孤獨去世，幾乎被所有人遺忘，但在殯儀館貼出通知幾分鐘內就有多位志願者出聲；20日葬禮當天，數百位陌生人出席喪禮，以全軍禮規格向這位老兵致上最後敬禮。(美聯社)

前美國陸戰隊員布魯克斯(Gerry Brooks)最近在緬因州一家養老院孤獨去世，幾乎被所有人遺忘。但在殯儀館貼出通知，詢問是否有人願意擔任這位86歲老人的抬棺者或出席葬禮後，幾分鐘內就有多位志願者出聲；20日葬禮當天，更有數百位陌生人現身緬因州退伍軍人紀念公墓，以全軍禮規格向這位老兵致上最後敬禮。

上周發出求助呼籲的喪葬承辦人里波斯塔(Katie Riposta)表示，自願參加悼念布魯克斯儀式的團體太多，葬禮現場甚至沒有足夠空間容納所有人。她說：「這件事讓人重拾對人性的信心。」

外界對於布魯克斯的生平所知甚少。喪偶的他，住進養老院不到一周，即於5月18日去世。殯儀館和當局聯繫他的近親，但沒人願意出面。「聽起來他是個好人，但我對他的人生一無所知，」里波斯塔說：「他是否只服役一天或終身從軍並不重要，他都值得尊重，而不是孤獨以終。」

消息傳出後，有風笛手願意演奏，有飛行員建議執行飛越任務。緬因州許多軍事團體也紛紛承諾要為布魯克斯舉行適當告別式。

布魯克斯20日的葬禮，「愛國者騎士衛隊」(Patriot Guard Riders)騎機車護送靈車，從殯儀館出發經40哩路程到達墓地。當地海外作戰退伍軍人協會(Veterans of Foreign Wars，VFW)成員鳴放21響禮炮致敬。志工在棺木旁舉著美國國旗，起重機在墓園入口懸掛巨大旗幟。人們排隊行禮，高唱海軍陸戰隊讚美詩。

「我們很榮幸這麼做，」VFW貝爾法斯特司令羅伯茨(Jim Roberts) 說：「這世界有太多負面情緒，這是人們可以團結起來的好事；真的很棒。」

羅伯茨說，VFW每年都會接到幾次電話，詢問有關已故退伍軍人沒有家人或不願安排處理葬禮的情況。根據美國人口普查局去年報告，全美65歲以上的退伍軍人逾800萬人，幾乎占退伍軍人的一半，且絕大多數是男性。隨著這代人逐漸凋零，他們的集體記憶將成為歷史。

緬因州 養老院 人口普查

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