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拜登放寬移民政策 50萬無證配偶欣喜 「可以開始規畫未來」

編譯盧炯燊/綜合報導
有DACA許可的墨西哥女子瓦萊(左)和公民丈夫及兩個子女，終於可以安心生活。(美聯社)
有DACA許可的墨西哥女子瓦萊(左)和公民丈夫及兩個子女，終於可以安心生活。(美聯社)

總統拜登宣布放寬移民政策，讓美國公民的無證配偶及子女更容易申請永久居留權，估計約有50萬無證移民因而受惠。

根據新政策，今年6月17日前與美國公民合法結婚，並在美國住滿10年或以上的無證配偶及他們子女，在毋須離開美國的情況下可以就地申請永久居留權，獲批准者將有3年時間申請，並獲得最長3年的工作許可。預計新措施最快今年夏天生效，白宮表示屆時能惠及50萬名無證配偶和5萬名21歲以下子女。

多個移民倡議組織對新政策普遍感到興奮，但倡議組織 FWD.us. 指出，目前約有110萬個無證移民與美國公民結了婚，但估計有半數因居美時間不到10年而沒有資格。

因此措施得益者感到欣喜和如釋重負。洛杉磯一名來自墨西哥的女子瓦萊 (Brenda Valle) ，其夫是來自墨西哥的美國公民。兩人2001年結婚後，瓦萊一直等候永久居留權，在此期間她要每兩年更新一次「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA) 許可。她表示，「現在終於可以開始為未來的生活作長遠規畫，而不是計算未來兩年要做甚麼。」

費城退休教師、美國公民巴蒂斯塔(Allyson Batista) 20年前與來自巴西的丈夫結婚，她承認最初真的很天真，以為自己是美國公民，其夫可以容易取得永久居民身份，但事實並非如此。

現在她變得充滿希望，正在等待其夫如何申請綠卡的詳細資料。

但37歲的祖尼加 (Claudia Zúniga)2017年與來美已10年的丈夫結婚，婚後其夫搬到了墨西哥華雷斯城(Ciudad Juarez)，因為根據法律他必須在國外居住才能由配偶申請永居權，獲得合法身份。正因如此，其夫不能得益於新政策，因為他婚後留美未足10年。

拜登18日在華盛頓出席活動時宣布有關新政策，但共和黨及該黨總統候選人川普則抨擊拜登，這個變相特赦目的旨在爭取拉丁裔選民支持。

美國公民 移民 拜登

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