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美國隊公布奧運制服 走經典學院風

編譯徐薏茹／綜合報導
奧運擊劍選手霍莫展示巴黎奧運開幕式的美國隊制服。(美聯社)
奧運擊劍選手霍莫展示巴黎奧運開幕式的美國隊制服。(美聯社)

經典成衣品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)18日揭曉2024年巴黎奧運開幕式與閉幕式的美國隊(Team USA)制服，美國隊將穿上經典與貴族學院風格(preppy)的美國製制服，前往世界時尚之都。

這是「拉夫勞倫」第九年為奧運和帕運(Paralympics，又稱特殊奧運)美國隊設計服裝，設計概念源自充滿活力的巴黎、奧運傳統和象徵愛國精神的藍白紅配色。

運動員將在開幕式穿著海軍藍正裝外套，閉幕式穿著賽車風格的白色牛仔布夾克，所有服裝均在美國工廠製作。

此外，「拉夫勞倫」的第一款100%再生棉馬球衫(polo shirt)也將亮相。

美國奧委會(U.S. Olympic & Paralympic Committee)執行長赫許蘭(Sarah Hirshland)在聲明中表示：「標誌性的服裝象徵著我們團隊和數百萬運動迷的團結和激勵。」

開幕儀式上，美國選手身穿深藍色西裝、條紋襯衫，搭配美式風格的牛仔褲。似乎是經典的選擇，沒有引起太多討論。

品牌總監羅倫(David Lauren)向媒體表示，這套制服能讓運動員穿得舒適又凸顯美國特色，具有文化意義又能穿出自我風格，「沒有什麼比牛仔褲更能代表美國了，特別是當我們身在巴黎。」

但閉幕式的夾克極具運動風格且新穎，類似全國運動汽車競賽協會(NASCAR)的賽車夾克，非常美式。搭配馬球衫和白色牛仔褲。賽車風格的白色外套上有多枚徽章，胸前是紅色、藍色組成橫條紋，寫著USA字樣，褲子上也寫著TEAM USA標誌。

奧運將於7月26日開始，持續至8月11日；帕運於8月28日開始。

奧運選手莫若茲展示閉幕式的美國隊制服。(美聯社)
奧運選手莫若茲展示閉幕式的美國隊制服。(美聯社)

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