Perplexity AI想挑戰谷歌 卻爆剽竊又造假

新創人工智慧公司「Perplexity AI」聲稱以挑戰搜尋引擎巨擘谷歌為使命，募得數千萬元資金，但遭部分新聞媒體指責是剽竊，甚至捏造。(路透)

人工智慧（AI ）新創公司「Perplexity AI」向億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）等知名科技投資人籌募數千萬元，聲稱以挑戰搜尋引擎巨擘谷歌為使命，但部分新聞媒體指責Perplexity的AI根本是剽竊，另外竟捏造別人沒說過的話。

美聯社14日報導，Perplexity發表一篇彙總式的新聞報導，不管資訊內容或遣詞用字，都與富比世 （Forbes）的調查報導類似，但沒指明來源出處，或請求富比世准許刊用，因此Perplexity的執行長斯瑞尼瓦斯（Aravind Srinivas）過去一周大部分時間都用在為公司的行為辯護。富比世表示，Perplexity還有類似的「摘要」報導，都偷竊自其他刊物。

美聯社另發現，Perplexity不實地援引前瑪莎葡萄園（Martha's Vineyard）鎮方民選官員羅西（Bill Rossi），指他說不希望這個麻州島嶼度假勝地變成准許抽大麻的地方，但羅西表示，自己從沒那麼說過。

斯瑞尼瓦斯表示，他的公司盡力與新聞出版界建立正面關係，確保他們的新聞內容能「觸及更多人」、「我們可以共存，彼此幫忙」。

針對刊載內容與富比世報導雷同時，斯瑞尼瓦斯表示，公司絕沒剽竊任何人的內容；公司的搜尋引擎沒拿任何人的內容來訓練，部分原因在公司只搜集其他AI公司系統產出的作品；只是資訊的匯總者，提供時有提到正確的出處；只是他表示，富比世準確提出，他們認為更明顯指出來源更好。Perplexity立即奉行這項反饋，當天就做更新，現在出處點得更明白了。

Perplexity本周另指出，公司一直在設想收入共享的結盟關係，把公司的廣告收入，只要媒體的新聞內容被提到是來源，每一次都分享。

富比世媒體的內容長蘭恩（Randall Lane）形容這次爭執，是討論AI的「拐點」；富比世想針對的就是這種個案，假如帶頭的人沒能從根本尊重報導的版權所有、別人的辛勤努力，讓取用的人得知加值內容，那麼麻煩就大了。

蘭恩表示，這次與Perplexity的爭執很重要，因為它象徵著假如控制AI系統的人不尊重原創者，可能會發生的結果。