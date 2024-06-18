英國竊聽門延燒華郵 自家記者追追追

華盛頓郵報新發行人兼執行長路易斯。(美聯社)

華盛頓郵報 編輯室爭議持續延燒，愈燒愈大。華郵 網站16日夜刊出由該報記者撰寫一篇有關新任發行人路易斯(William Lewis)和新總編輯的3000字調查報導，其中一段寫著：對於記者部屬提出一連串詳細問題；路易斯透過報社發言人表示不予評論。路易斯過去兩周處理幾項爭議事件的手段，再次成為矚目焦點。

2000年代震驚英國報界的電話竊聽醜聞，路易斯涉入角色如今面臨外界檢視。路易斯則表示絕無任何過失。不過，華盛頓郵報及紐約時報17日都在頭版報導了路易斯在英國任職期間的作為。

華盛頓郵報報導是由四名記者共同撰寫，16日深夜才被放上頭版。報導當中探討了今年11月大選之後將接任華郵總編輯的溫內特(Robert Winnett)新聞道德爭議。路易斯與溫內特曾在兩家英國報社共事，路易斯稱溫內特是一名「傑出的調查記者」。

紐約時報報導則指出，路易斯20年前在倫敦曾透過造假手段取得電話紀錄與公司資料，放在新聞內容裡。

華盛頓郵報17日表示，基於外界觀感及可能涉及利益衝突考量，去年卸任的前任主編巴爾(Cameron Barr)將暫時管理與路易斯有關爭議的報導內容。巴爾卸任主編之後改任資深副主編。

華盛頓郵報發言人對Axios新聞網站發表聲明說：「我們對於華盛頓郵報的報導是獨立的，嚴謹的，而且是公平的。」聲明中表示，路易斯身為發行人並未參與或影響華盛頓郵報的報導。

Axios詢問路易斯對於華郵、紐時的報導有何看法，發言人則說路易斯不予評論。路易斯上周與員工座談時說，發行人角色是創造良好的新聞環境，絕對不會干預新聞。

紐約時報15日報導指稱，華盛頓郵報新發行人兼執行長路易斯因為早在2000年代初期，為設在倫敦的周日泰晤士報(Sunday Times)工作時，使用欺騙兼不道德的手段，取得資訊來寫報導，目前被人圍攻，位子可能不保。

紐時引用路易斯的一位前同事、一位私家調查員，以及自己的調查採訪檔案而報導，路易斯透過竊聽、付錢給消息來源，取得通話及公司紀錄，「用騙子的手段」。

目前指控如濃霧，還不清楚路易斯是否會下台，無法執掌全國最顯赫媒體之一的華郵。但即便如此，專家認為路易斯對華郵編輯部的掌控力道正日益減弱。

哥倫比亞大學新聞學院紐馬克新聞道德安全中心(Craig Newmark Center for Journalism Ethics and Security)執行主任瑪格麗特‧蘇利文(Margaret Sullivan)16日向有線電視新聞網透露，路易斯的位子「漸漸不保」。

(以下可不用)

華郵新聞部因為總編布茲比（Sally Buzbee）出奇去職而動盪，對路易斯最新的指控，說他新聞操守堪疑，更令人印象深刻，同時反映華郵自己的報譽，是否還是美國新聞界的旗手。

由全國約7000會員組成的職業記者協會（SPJ）在道德準則中，便向記者們提醒「不能付錢取得新聞」。

路易斯對自己參與英國電話竊聽醜聞還想掩飾一案，頻頻否認有不當行為，而這些指控再度浮現，路易斯也試著擋掉。路易斯以前表示，自己在那樁醜聞的角色，是為了刨出造成麻煩的行為。

那起醜聞發生在十年前，讓右派媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的小報「世界新聞報」（News of the World）為之滅頂。近些年因為英國王子哈利以及好萊塢名人如蓋瑞奇（Guy Ritchie）、休葛蘭（Hugh Grant）重新提告而死灰復燃。世界新聞報爭議期間，路易斯在梅鐸的新聞集團擔任高級決策人物。