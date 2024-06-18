史上最大除罪行動 馬州州長赦免17.5萬人次大麻犯

馬里蘭州州長莫爾17日簽署行政命令，赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」。(歐新社)

馬里蘭州州長莫爾（Wes Moore）17日一次赦免17.5萬人次「大麻煙毒犯」， 希望藉此「美國史上最大規模」的除罪行動，平反被反毒戰爭傷害到的人。

雖然這道赦免令不會讓相關受刑人立即出獄，也不會自動消除涉案人過去的犯罪紀錄，主張赦免大麻煙毒犯的人仍讚揚莫爾，替獲赦人移除了住房、就業和教育方面的障礙。

巴爾的摩大學法學院刑事司法改革中心主任沃恩肯（Heather Warnken）說，此舉是成千上萬馬州人民的勝利，讓他們可以不用帶著「定讞罪犯」的汙點，在教育、就業和其他經濟機會相關事項上，重新出發。

2022年馬州選民以67%贊同的比率，通過州憲修正公投，2023年娛樂用大麻的吸食在該州合法化，2023年元旦起，攜帶個人用量的大麻菸品不再是犯罪行為。迄今，全國有24州加上哥倫比亞特區，將娛樂大麻合法化 。

莫爾說，赦免大麻微罪犯的意義在於，政府與社會對這些人的看法改變了，他們因為過去殘破不平的政策，諸多正常的人生機會都被剝奪。但他說，「合法化無法改變數十年來反毒戰爭造成的傷害。」

他說，合法化無法抹去本州黑人比白人因大麻罪被捕的機率高三倍的事實，「也無法抹除定罪紀錄讓你在每一方面，從住房、就業到教育，都更加困難的事實。」

州長宣布特赦的記者會來賓之一的喬丹（Shiloh Jordan），當年雇主查核背景時，發現他有大麻微罪紀錄，上班第二天就被開除。莫爾說，雖然喬丹後來回大學念書，現在在巴爾的摩市府家庭中心工作，但他在警方的資料仍有吸食大麻被定罪的紀錄。「今天起，這個紀錄就結束了。」