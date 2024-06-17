凍漲15年 國會議員醞釀加薪

國會大廈。(美聯社)

國會議員15年來設法為自己的幕僚和其他公僕加了可觀薪水，但一直不敢為自己調薪，甚至連因應通膨的「生活成本調整」(COLA)都不敢，工資釘在17萬4000元；如今通膨居高不下，參眾議員 像是被減了薪，或至少購買力大幅縮水。不少國會議員看到民間職務薪津不錯而求去，終於有其他同仁看不下去，開始醞釀調漲薪水。

華盛頓郵報報導，眾院 14日批准國防開支法案，擬為年輕戰士們調薪19.5%；今年稍早的龐大政府開支法案裡，聯邦法官得到至少相當1萬1000元的調薪，最低薪資升到24萬3000元。

人人都加薪，只有國會議員們自己不敢加。上次參眾兩院議員允許聯邦強制規定的COLA生效，已經是15年前，也就是這段期間，他們一直只拿17萬4000元薪水。

一直不敢調薪的結果等於減薪，至少購買力下降，尤其過去三年通膨劇烈，華府的住居成本大幅上揚。這讓許多國會議員過去十年心生不如歸去之意，國會運作不良，而民間的遊說業則能拿到遠高得多的薪水。

甚至地方政府的待遇都比聯邦權力中樞更好，洛杉磯郡務委員會(Board of Supervisors)五名成員中有兩名曾任聯邦眾議員，他們現在年薪約28萬元，比起在眾院至少高出10萬元。

眾院第三資深的民主黨 眾議員侯耶爾(Steny Hoyer)實在看不下去了，他在13日召開的撥款委員會議上表示，國會該重視一下自己，確保不是只有有錢人才能擔任國會議員。

而經常與民主黨起衝突的共和黨極右派眾議員克萊德(Andrew Clyde)也聲稱除非全院會票決，確實通過法案禁止，否則凍結COLA調薪不合憲法，調薪辯論於焉展開。

侯耶爾說，或許這是他第一次與克萊德對事情的看法相同。他表示，對外地來的議員們，15年前國會附近的單臥公寓租金是1100元，目前已逼近2300元，漲了一倍有餘。他準備與共和黨合作，搞定這件事。