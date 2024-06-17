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西南航空4月險墜海 降落夏威夷 聯邦查失控原因

編譯盧炯燊／綜合報導
西南航空公司內部備忘錄透露，一架波音737 Max 8客機今年4月在夏威夷考艾島突從1000呎高度急墜到離海平面僅400呎，幸好及時拉起避過墜海。聯邦航空管理局已就事件展開調查。(路透)
西南航空公司內部備忘錄透露，一架波音737 Max 8客機今年4月在夏威夷考艾島突從1000呎高度急墜到離海平面僅400呎，幸好及時拉起避過墜海。聯邦航空管理局已就事件展開調查。(路透)

西南航空公司(Southwest Airlines)一架波音737 Max 8客機今年4月在夏威夷考艾島(Kauai )利胡埃(Lihue Airport)機場準備降落時幾乎發生意外。由於天氣因素，機長放棄著陸嘗試後，客機突從1000呎高度急墜到離海平面僅400呎，幸好及時拉起避過墜海。

有關事件此前從未披露，直到彭博資訊14日報導西南航空向飛行人員發送該事件的相關備忘錄後才曝光。聯邦航空管理局(FAA)已就事件展開調查。

彭博報導，西南航空在上周發給飛行人員的備忘錄裡指出，出事班機當時以每分鐘4000呎的速度急墜，至距離海平面僅400呎時才及時控制住並開始爬升，之後返回出發的檀香山機場平安降落，機上無人受傷。

西南航空表示，由於惡劣天氣導致駕駛艙組員無法在指定高度看到利胡埃機場跑道，在嘗試終止著陸時發生這次事件。備忘錄又指，由檀香山飛往考艾島屬短途旅程，機長決定讓資淺的副機長駕駛。

據悉，當時飛機設定為自動油門，節流閥(throttle)會自動移動，經驗不足的副機長「無意中」向前推了節流閥，飛機隨即因動力降低而減速下降，警告系統隨後發出警報，表示飛機離水面太近，機長即時命令副機長增加推力，飛機才以每分鐘8500呎的速度「猛烈爬升」。

曾任客機飛行員兼飛行教練的基特·達比(Kit Darby)在查看了整個飛行細節後表示，飛行員「在動力的作用下，使飛機上下顛簸，幾乎失控，非常接近失速。」

他說，準備降落的班機通常在進場初期以每分鐘1500至2000呎的速度滑行，然後在距離機場約5哩時減速至800呎。

西南航空一直拒絕透露航班編號及具體發生日期，理由是FAA允許飛行員及其他機組人員匿名報告今次事件，又說透過強大的管理系統，事件得到妥善處理。

根據航班追蹤網站ADS-B Exchange的數據，該班機為2786航班，時間是4月12日。

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