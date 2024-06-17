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跟進48州 麻州通過禁止「復仇式色情」法案

編譯陳韻涵／綜合報導
麻州州議會近日通過旨在查禁「復仇式色情」的法案，禁止未經影中人同意的情況下，分享露骨圖像或影片。(美聯社)
麻州州議會近日通過旨在查禁「復仇式色情」的法案，禁止未經影中人同意的情況下，分享露骨圖像或影片。(美聯社)

麻州參眾兩會日前通過旨在查禁「復仇式色情」(revenge porn)的法案，呈交給民主黨籍州長希利(Maura Healey)簽署；此案的支持者表示，早就該採取行動。麻州法案若生效，全美將只剩下南卡羅來納州沒有禁止復仇式色情法律的州。

希利簽署法案後，將禁止未經影中人同意的情況下，分享露骨圖像或影片。

法案支持者表示，麻州法案與其他48州的法案一致，這種形式的「虐待」在數位時代變得愈來愈普遍，許多人遭受前男女朋友或伴侶的報復，造成社會和情感上的傷害。

法案指出，未經他人許可，散播他人的裸照或部分裸體影像內容，屬於刑事騷擾，可處最高兩年半徒刑，併科罰金1萬元；接續累犯可加重懲處最高10年徒刑，併科罰金1萬5000元。

麻州參議會議長斯皮爾卡(Karen Spilka)表示：「任何人的生活都不應因為未經許可而分享的私人照片而陷入混亂，沒有人必須因為這類照片感到害怕或飽受威脅。」

法案明確指出，即使單一對象當初可能同意拍攝限制級照片或影片，但不代表未來也同意在未經許可的情況下分享這些影像內容。

人工智慧(artificial intelligence)和深偽技術(deepfake)加劇「復仇式色情」內容創作，讓議員憂心忡忡。

法案支持者表示，此法案為將來解決新興技術對人類造成的負面影響立法敞開大門。

希利的幕僚卡麗莎‧韓德(Karissa Hand)表示，希利州長曾任麻州檢察長，「長期支持立法禁止復仇式色情內容，追究涉及虐待、脅迫和嚴重傷害行為的兇手，要他們負起責任」。

這項法案對「脅迫控制」(coercive control) 的定義是，非身體形式的虐待，如孤立、要脅傷害家庭成員或寵物、控制或監視、破壞財產、公開敏感資料，以及不斷的法律訴訟。

法案倡議者把「脅迫控制」指作加害者的蓄意行為模式，嚴重限制他人的安全和自主權。

麻州 南卡羅來納州 寵物

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