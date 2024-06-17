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「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

編譯徐薏茹／綜合報導
人氣動畫「腦筋急轉彎2」洛杉磯首映典禮，幕後配音主要演員盛裝亮相。(路透)
人氣動畫「腦筋急轉彎2」洛杉磯首映典禮，幕後配音主要演員盛裝亮相。(路透)

迪士尼皮克斯人氣動畫續作「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)周末盛大上映，北美票房吸金1億5500萬元，登上冠軍寶座，一掃今年好萊塢暑期電影出師不利的陰霾。

這不僅是皮克斯29年製片史上第二高的周末首映票房成績，也是動畫史上第二高的首映成績，僅次於2018年上映的「超人特攻隊2」(Incredibles 2)。

同時，這也是2024年目前為止最佳的首映票房，創下大熱片「芭比」(Barbie)之後的最佳績，「腦筋急轉彎2」海外票房預計為1億4000萬元，全球首映票房累計2億9500萬元，創下紀錄。

迪士尼電影發行負責人錢伯斯(Tony Chambers)對於這部電影的成功充滿信心，但即便是他也對其遠高於期望的表現感到驚訝，「影評和口碑幫助推動這一熱潮，這部電影正成為一種現象。」

重要的是，「腦筋急轉彎2」的觀眾跨越各年齡層與族群，錢伯斯指出，新冠疫情之後，獲得突破性成功的關鍵在於吸引多元文化的觀眾。

對於皮克斯來說，這次的成功意義重大，因為該公司最近的一系列上映電影表現平平，包括「元素方城市」(Elemental)、「巴斯光年」(Lightyear)；另外，這次成功對於好萊塢生態體系和電影院放映的健康發展也相當重要。

錢伯斯透露，大家亟需這一次的成功，他接到影院和片商的電話報告好消息，「這對於電影產業、皮克斯和整體商業來說都很棒。」

「腦筋急轉彎2」由凱爾西曼恩(Kelsey Mann)執導，故事從主角萊莉13歲時展開，代表新的情緒角色焦焦、慕慕、羞羞和倦倦將加入樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚等原情緒角色的行列。

該片在爛番茄網站的評分為92%，CinemaScore的觀眾評分為A，預示接下來將持續受到歡迎。

迪士尼 好萊塢 芭比

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