波音「星際客機」故障無法脫離太空站 太空人延長任務

與國際太空站接駁的星際客機「卡利普索」(Calypso)太空艙。由於推進系統故障，太空艙將在國際太空站停留更長時間，以進行額外測試。(美聯社)

波音公司(Boeing)太空船「星際客機」(Starliner)在經歷多次延期後，於上周順利發射升空，成功與國際太空站(ISS)接駁，原預定14日返回地球。但太空總署(NASA )14日宣布，太空艙將在國際太空站停留更長時間，以進行額外測試。

但其實星際客機出現幾處故障，無法與太空站分離，團隊在太空船的推進系統發現五個不同洩漏處；推進系統負責在太空船返回地球時的航向。

專家表示，NASA可能被迫展開一項救援任務，這對於原本已因為其商業客機一系列紕漏而面臨許多問題的波音公司來說，無疑是個極為難堪的打擊。

波音和NASA原本計畫讓星際客機的「卡利普索」(Calypso)太空艙在太空停留約九日，而根據NASA目前的說法，兩名太空人 魏摩爾(Butch Wilmore)和威廉斯(Suni Williams)將至少在太空站待到6月22日。

NASA商業載人專案經理斯蒂奇(Steve Stich)發文宣布任務延長：「我們正持續了解星際客機的能力，為其長期目標做準備，以在太空站執行六個月的對接任務。太空人員將進行額外的艙口操作以更加了解其運作、重複一些『安全避難』測試，並透過前視窗口評估飛行。」

根據NASA的消息，這些測試包括操作太空船艙口、發射七個推進器，並檢查艙內空氣溫度。

波音專案經理納皮(Mark Nappi)說：「我們有一個難得機會，在太空站上花更多時間並執行更多測試，提供我們寶貴的數據。」

這次飛行測試是波音取得定期載運太空人往返國際太空站之許可的最後幾個關鍵步驟之一，此前經歷了多年的差錯與延遲，包括2019年一次未能與太空站對接的無人測試。

根據NASA的聲明，兩名太空人在太空站上已完成大量測試。