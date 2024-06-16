鳳凰城警執法歧視少數族裔 司法部先糾舉

圖為執勤的亞州鳳凰城市警方。(美聯社)

司法部 近日指出，亞利桑納州鳳凰城警方執法時，慣常過度執法，包括使用致命武力，侵犯人民權利，歧視非裔、西裔和原住民 ，而且習以為常，必須糾舉或提聯邦民權訟訴。

司法部發現，鳳凰城警察局接獲報警，前去處理危機時，時常違法拘留遊民 、任意處置其物品、歧視身障者，也曾侵犯示威抗議者受憲法第一修正案保護的言論表達權。

法部部13日發布報告，經過深入調查，鳳凰城警局的缺失俯拾皆是，多年來卻極力掩飾，以致「問題永無解決之日。」

報告說，鳳凰城警方執行某些法律，例如禁毒和微罪法規時，對非裔、西語裔和原住民的執法力度，比對違犯同樣法規的白人，要嚴厲得多。這是司法部首度把原住民和街頭遊民的遭遇，也列入調查。

調查人員也發現，鳳凰城的警察會採取「危險的手法，導致沒有必要且不合理的」過度暴力。

美聯社根據這份報告向鳳凰城警局詢問，但尚未獲得答覆。市長佳勒果(Kate Gallego)則表示市府已收到調查結果，預定25日開會討論。「我會仔細、徹底讀完整份報告，再發表意見。」

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，公布這份報告，是邁向「究責、透明」的重要一步。「我們承諾會跟鳳凰城市政府和警察局合作，提出有意義的改革方案，以便保護鳳凰城居民的民權與安全，強化警民互信互賴。」

司法部助理部長克拉克(Kristen Clarke)說，如果鳳凰城警局無法提出由法院監督執行的改革方案或「同意執行令」(consent decree)，司法部可能提出訴訟。

克拉克說，司法部希望鳳凰城從全國各地警局已有的改革方案汲取經驗，展現解決問題的誠意與決心。

法務部已對阿布奎克、巴爾的摩等地警察進行調查，也發現同樣「系統性」的過度執法與侵犯人權問題，有些城市的警局耗時多年，才提出讓司法部可以接受的改革方案。