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維州諾福克市有令禁算命 市民不知

編譯俞仲慈／綜合報導
諾福克一家靈媒中心負責人艾希莉·布蘭頓，七年來靠著塔羅牌算命和靈性治療，幫助許多客戶處理人際關係及各種人生疑難雜症。(美聯社)
諾福克一家靈媒中心負責人艾希莉·布蘭頓，七年來靠著塔羅牌算命和靈性治療，幫助許多客戶處理人際關係及各種人生疑難雜症。(美聯社)

維吉尼亞州諾福克(Norfolk)市議會45年前通過禁止算命的法規，不過為了順應現代社會趨勢，已經在近日投票撤銷算命禁令。

諾福克一家靈媒中心負責人、42歲的艾希莉·布蘭頓(Ashley Branton)七年來靠著塔羅牌算命和靈性治療，幫助愈來愈多客戶處理人際關係、購物置產、遷居等各種人生的疑難雜症。

在聽聞市府廢除算命禁令後，布蘭頓恍然大悟表示：「我根本不知道有這回事，很高興禁令永遠不會在我身上實施。」

美聯社報導，擁有23萬人口、美國最大海軍基地所在地的諾福克，在1979年立法禁止涉及金錢或補償方式的算命行為，但是市議會本月11日投票通過廢除算命禁令，具體原因不明，市府發言人史陶布(Kelly Straub)證實該法已被廢除，「因為沒有使用。」

根據市場研究公司IBIS World公布的報告，算命業去年締造約23億元產值，涵蓋9萬7000名從業人員；丕優研究中心(Pew Research Center)2017年底調查也發現，許多人對於去中心化的宗教與靈性社會現象「新時代運動」(New Age Movement)深信不疑，有40%相信通靈，還有約七分之一國人曾找過靈媒。 

從化妝師轉行當靈媒的布蘭頓指出，由於國內政治分歧加上對未來的不確定感，在社群媒體推波助瀾下，民眾對於靈性療癒的需求增加：「自新冠疫情爆發以來，大家內心飽受壓力。」並且「大家心裡充斥太多東西，於是開始靈性療癒並關心個人心理健康。」

布蘭頓強調她從不花錢買廣告，全靠客戶的口碑介紹：「幫人算命就是我現在的生活，但對我而言，從來都不是為了賺錢。」

美國退休人員協會(AARP)2022年提出警告，騙子會專門鎖定「悲傷、孤獨或身心、經濟陷入困境的人」，以算命為幌子騙取金錢，呼籲國人應提高警覺。

投票 維吉尼亞州 疫情

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