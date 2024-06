入夜後橋不見了…洛杉磯「第6街大橋」銅線失竊 照明設備全罷工

CBS NEWS報導,美國加州洛杉磯 地標「第6街大橋」(6th Street Bridge)照明設備銅線遭竊,導致大橋拱門及橋身的燈光設計「光線絲帶」(Ribbon of Light)無法發光,入夜後整座大橋彷彿消失不見。

加州洛杉磯地標「第6街大橋」橫跨洛杉磯河(L.A. River),連接波伊爾高地(Boyle Heights)和洛杉磯藝術區(Arts District ),於2022年7月正式啟用,斥資將近6億美元打造而成,相當於新台幣195億元,入夜後閃閃動人的燈光設計「光線絲帶」吸引許多民眾慕名打卡。

The 600 million dollar 6th street bridge in Los Angeles has been dark for 6 months because thieves stole 6 miles of copper wire from the infrastructure. pic.twitter.com/PTt7zjBHAy