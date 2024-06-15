美航乘客「機鬧」8萬多元罰款拒繳 檢察官提告

三年前一名女子搭乘美國航空班機時，在飛行途中大吵大鬧，還試圖打開前艙門，被空服員制伏、後來被罰8萬多元，但她至今拒繳，遭聯邦檢察官起訴。(美聯社)

三年前一名女子搭乘美國航空班機時，在飛行途中大吵大鬧，還試圖打開前艙門，被空服員制伏、押回座位，後來被罰8萬多元，但她至今拒繳，聯邦檢察官訴請法院勒令其繳納罰款。

現年34歲的海瑟·威爾斯(Heather Wells)，2021年7月6日在達拉斯飛往北卡 州夏洛特的美航1774班機上，對機組員和其他乘客又咬又罵，還朝對方吐痰。福斯新聞報導，經此一鬧，飛機延遲了三小時，半夜才抵達目的地。

TikTok 上瘋傳的影片顯示，飛機抵達目的地，空服員禮貌地向乘客道別時，威爾斯朝正要下機的旅客大叫：「你們！你們！你們！」

2022年，聯邦航空管理局(FAA)對她開出8萬1950元的民事罰款，她不理會。聖安東尼奧快報11日報導，聯邦檢察官艾斯巴札(Jaime Esparza)已經代替FAA提出告訴，請法院協助催繳罰款。

根據訴狀，威爾斯喝了一杯傑克丹尼威士忌後，嚷著「我要出去」，衝向機艙前門，抓住門把，企圖開門。她對著乘客胡言亂語，爬回客艙，威脅一名前來勸阻的空服員。接著，她又邊罵邊走向前艙門，此時多了兩名空服員前來制止。

空服員費了一番力氣才用尼龍線手銬把她銬住，但一名空服員頭部挨了幾拳。「最後空服員和乘客合力制伏了被告，將她嘴巴封住，把她綁在座椅。」把她嘴巴封住，才能阻擋她惡口相向。即使被困在椅子上，她仍又踢又鬧，不斷對人吐痰，還用頭撞空服員和乘客。

飛機要降落時，夏洛特的警察已經在登機口等著，但威爾斯仍不停叫鬧，「最後，執法與醫療人員不得不用鎮定劑讓她就範」，把她架離飛機。

訴狀指出，威爾斯違犯數條航空安全法規，包括試圖靠近駕駛艙、干預並威脅機組員、對機組員和乘客構成立即威脅。

至於威爾斯是否也遭到刑事起訴，夏洛特市墨克倫堡(Mecklenburg)警局並未回覆媒體詢問。