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美獨有自然奇觀 13年蟬和17年蟬在伊利諾州「世紀大相會」

記者胡玉立／綜合報導
一對正在交配中的蟬。(美聯社)
一對正在交配中的蟬。(美聯社)

兩批在地底分別蟄伏13年和17年的周期蟬，近期同時破土而出；上次兩種周期蟬同時現身，是在1803年。這場相隔逾221年的「世紀大相會」，是只有在美國才得見的自然界奇觀，而且重疊地區也僅局限於伊利諾州中部，因此吸引世界各地蟬愛好者，前來觀賞這場「蟬鬥」。

兩大周期蟬最近的「世紀相會」，與4月的日全食及5月的北極光，並列為美國近期三大自然奇觀。目前美國南部和中西部都可聽到夏蟬爭鳴；總數多達上兆隻。

儘管「雙蟬亂鬥」持續時間，比日全食和北極光要來得長，但周期蟬一生大部分時間都在地底下度過，在土壤溫度達到華氏65度左右時破土而出後，從幼蟲脫殼蛻變為成蟲、鳴叫、交配、產卵乃至死亡，生命期通常只有三到六周。

生物學家克里茨基(Gene Kritsky)50年來追蹤周期蟬，對於芝加哥北部瑞爾森保護區(Ryerson Conservation Area)一小片土地聚集竟300到500萬隻蟬仍感到驚訝。

克里茨基說，北伊利諾州的蟬17年出現一次，被稱為「13號蟬」(Brood XIII)又名「北伊利諾蟬」(Northern Illinois Brood)，主要聚集在瑞爾森保護區等地。每13年出現一次的「19號蟬」(Brood XIX)又名「大南方蟬」(The Great Southern Brood)，範圍東起維吉尼亞州西到密蘇里州，並從伊利諾州南部延伸到喬治亞州。

當雄蟬為求偶鳴叫、等待雌蟬拍翅膀回應時，製造的聲響比割草機還大；伊利諾州有些地方的蟬鳴甚至高達101分貝。

儘管有很多人對數以萬億計的飛蟲感到害怕或噁心，但它們交配後很快就會死掉。杜佩奇郡森林保護區(DuPage County Forest Preserve)昆蟲生態學家雷德澤斯基(Jennifer Rydzewski)說，蟬唯一可能帶來的危險是對幼樹的威脅，主要發生在雌蟬在樹枝上缺口產卵時。

莫頓植物園(Morton Arboretum)樹根生物學家馬文·羅(Marvin Lo)說，總體來看，蟬在生態系統中具重要作用，它們會成為肥料，為土壤充氣，並為鳥類和其他動物提供食物。

兩批在地底分別蟄伏13年和17年的周期蟬，近期同時破土而出，並在芝加哥附近地區交...
兩批在地底分別蟄伏13年和17年的周期蟬，近期同時破土而出，並在芝加哥附近地區交會，總數多達上千萬隻。(路透)

伊利諾州 日全食 維吉尼亞州

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