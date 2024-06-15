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利用模擬鍵盤軟體「假上班真摸魚」 富國銀十多名員工遭開除

編譯陳韻涵／綜合報導
疫情期間，富國銀行十多名員工利用模擬鍵盤軟體假裝認真上班的景象，被查獲後全數遭開除。(美聯社)
疫情期間，富國銀行十多名員工利用模擬鍵盤軟體假裝認真上班的景象，被查獲後全數遭開除。(美聯社)

富國銀行(Wells Fargo)調查十多名利用模擬鍵盤軟體假裝認真上班的員工後，將涉嫌員工全數開除。

彭博(Bloomberg)13日報導，被指控「假上班」的富國銀行員工均隸屬於財富和投資管理部門，這些人5月涉嫌「模擬鍵盤活動」而遭解雇。

美國金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority, FINRA)提交的解密訊息寫道，富國銀行前員工透過模擬工具，「營造積極工作的假象」，但未具體說明涉案員工是否為遠端工作。

新冠疫情趨緩後，銀行業成為要求重返公司辦公的行業之一。不過，據彭博報導，富國銀行未如競爭對手高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)一樣，立即強制員工返回辦公室。

2022年伊始，富國銀行的多數員工以混合方式，彈性回歸辦公室；時至今日，富國銀行僅要求多數員工每周至少進辦公室三天，管理層成員四天，需要面對客戶的分行員工則五天都要進公司。

疫情期間，由於多數人改採居家辦公，簡單易用的模擬鍵盤活動工具大行其道，短影音平台「抖音」國際版「TikTok」等社群媒體、線上論壇「Reddit」也有諸多討論。

許多人在亞馬遜(Amazon)花20元網購小工具，讓他們可以營造持續移動滑鼠的螢幕現象，而使用這項工具的人被稱作「滑鼠移動者」(mouse movers)。

此次解雇事件呼應富國銀行2018年的另一起事件，該銀行當時調查員工試圖報銷不合理的餐費，違反相關財務政策。

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