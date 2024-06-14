佛州南部洪災 低窪路面淹沒 垃圾、棄車漂流 宛如僵屍電影場景

熱帶氣旋12日襲擊佛羅里達州南部，暴雨釀成洪災，街上汽車浸水，低窪地區宛如僵屍電影場景。(美聯社)

熱帶氣旋 12日襲擊佛羅里達州南部，暴雨釀成洪災，兩大機場班機延誤，街上汽車浸水，低窪地區宛如僵屍電影場景。

13日上午還忙著拖吊困在街上車子的卡車司機瑞可(Ted Rico)說，「簡直就像僵屍電影的開場景象。」「車子到處都是，人行道上、路段中間、馬路中央，燈都沒亮，像是被亂丟的垃圾。真是瘋了。到處都是被丟棄的車子。」

邁阿密出生長大的瑞可說，這種緊急狀態，他老早就有備而來。「你知道它遲早會來。每年越來越遭，不知何故，大家卻像踏過水窪一樣，得過且過。」

佛州 南部11日起降下了20吋的雨，氣象預報未來幾天還有更多豪雨。受災地區的民眾紛紛調整出行計畫。

羅德岱堡-好萊塢國際機場航空公司櫃檯和安檢入口前，排隊人群把整個大廳堵得水洩不通。班機時刻板顯示，約莫一半航班不是取消，就是延遲。

海軍士官卡利索(Bill Carlisle)整個上午都希望搭上回到維吉尼亞州諾福克的班機，他早上6點半就到邁阿密國際機場，排了90分鐘還沒輪到他，他明白大概來不及寄送行李、通過安檢；也就是說搭不上回基地的班機了。

卡利索是公關專家，他用「動物園」一詞形容機場亂象時，強調那是個人意見，不代表海軍。「絕對不是對機場員工有何不敬，他們能做到這樣已經盡力了。」

12日豪雨帶來的洪水，四處氾濫，淹沒路面，汽車漂流，延誤了佛羅里達粉紅豹冰球隊前往加拿大，和艾德蒙頓油人隊爭史坦利盃的比賽行程。這陣暴風從墨西哥灣橫掃佛州，剛好趕上6月初的颶風 季。氣象局已預報，今年的颶風季將是近年來最激烈的一季。

國家颶風中心說，這個不穩定的熱帶氣旋，還不到颶風等級，穿過佛州，進入大西洋後，變成熱帶暴風的機率微小。氣象局邁阿密站13日在X社媒平台上說，佛州南部地區將連續第三天豪雨成災。