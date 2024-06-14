東半部迎熱浪 最高溫恐逼近華氏100度 南部地區可能出現極高溫

德州一名路人熱到直接將水澆在額頭降溫。一個範圍廣大的「熱穹」(heat dome)，造成大平原地區、南部到中西部，高溫上看華氏90多度至100度，比正常溫度高出10至20度。(路透)

美國東半部本周稍後將開始受到強烈熱浪 侵襲，且在下周達到高峰，同時大範圍地區可能生成危險高溫 ，並將持續一段時間；這波熱浪可能逼近紀錄，使易受高溫相關疾病影響的人群面臨風險。

周末從大平原地區、南部到中西部，最高氣溫將達到華氏90多度至100度左右，比正常溫度高出10至20度；到17日，高溫將擴展至俄亥俄河谷(Ohio Valley)，之後抵達中大西洋區(Mid-Atlantic)和東北部。

下周大部分時間，東部將持續遭受高溫和溼氣的折磨，不過在下半周，上中西部(Upper Midwest)的高溫可能稍微緩解。

本次高溫的來源是一個範圍廣大的「熱穹」(heat dome)，其中心位於墨西哥北部和美國西南部，這些地區的部分地方正經歷創紀錄的高溫。

預計本周末熱穹將向東移動，中心移往東南部，下周熱穹將向北移往中大西洋區，同時往各個方向擴張與增強。

一些模型顯示，該熱穹可能達到每年這一時節的歷史性強度，歐洲天氣模型模擬顯示，其強度甚至超過2012年6月29日的熱穹，當時華盛頓創下6月份的紀錄，達到104度。

本周末南部地區可能出現極高溫，隨著熱穹在南部和東南部移動和重組，創紀錄高溫可能最快在14日抵達亞特蘭大和洛麗(Raleigh)，溫度可能接近100度；周末期間，接近或超過100度的高溫可能成為阿肯色州至喬治亞州 沿海地區的普遍情況。

大多數地區無法避開不斷升高的高溫風險，國家氣象局(National Weather Service)新開發的「炎熱風險」(HeatRisk)工具，以0到4級評估預測氣溫的威脅；下周隨著熱穹發展，48州大部分地區將經歷至少2或3級的炎熱風險。

預計密蘇里、伊利諾、印第安納州的大部分地區，以及堪薩斯、愛阿華、密西根、俄亥俄、西維吉尼亞、喬治亞州的部分地區將經歷4級或「極端」天氣條件。