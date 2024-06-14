紐時：去年全國17萬餘人 前往外州墮胎 多人選擇伊利諾州

紐約時報報導，2023年裡全美有17萬1300多人前往外州墮胎。圖為勘薩斯州的計畫生育診所。(美聯社)

紐約時報13日引用最新數據報導，2023年全美有17萬1300多人前往外州墮胎 ，數字反映了最高法院2022年推翻重大判例「羅訴韋德案」( Roe v. Wade)之後，多州頒布禁令使得婦女墮胎遭受限縮的現實。報導指出，今年11月大選，各層級政治人物在墮胎議題都將受到考驗。

根據墮胎權研究團體「葛特馬赫協會」(Guttmacher Institute)統計，2019年時全美有7萬3100人到外州墮胎，包括接受流產手術與取得墮胎藥丸，到了2023年則增加至17萬1300多人。前往外州墮胎的婦女，大多數是到距離最近、可以合法墮胎的鄰州，但在南部地區由於有13個州禁止墮胎或嚴格限縮墮胎，因此孕婦為了墮落經常必須長途跋涉到更遠的州。

住在喬治亞州哥倫布市(Columbus)的24歲婦女匿名受訪時說，去年夏天發現妊娠已經屆滿6周，在喬州已經不能墮胎，因此搭機飛到紐約市。她說，選擇周末期間到紐約墮胎，因為周一還要回去上班，沒有太多時間可以請假。

南部地區禁止墮胎的十多州裡，德州 人口規模最大，對於婦女到外州墮胎的限制也最嚴格。

統計顯示，2023年裡，3萬5500名德州婦女到外州墮胎，2019年時則只有2400人。

報導指出，伊利諾州是最多外州婦女選擇的墮胎目的地。2023年中，3萬7300名外州婦女前往伊州 墮胎，包括來自德州、佛州、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬、奧克拉荷馬等南部各州，以及鄰近的威斯康辛、印地安納、愛荷華、密蘇里等州。2019年時有8500名外州婦女到伊州墮胎。

即使在可以合法墮胎的州，由於墮胎診所湧入大量外州婦女導致掛號困難，不少當地婦女也選擇前往別州墮胎。統計顯示，在可以合法墮胎的州，幾乎每一州墮胎案例都增加。

某些婦女前往外州墮胎時，跑了至少兩趟才完成手術，跨州墮胎也常造成收入損失、托兒費用增加。某些住在禁止墮胎州的婦女，由於沒辦法前往外州墮胎，只能把孩子生下。統計顯示，2023年上半年，幾乎全面禁止墮胎的州，約有25%婦女原本要墮胎，最後卻被迫打消計畫。