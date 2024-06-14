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遠距醫療公司華裔創辦人 被控設下價值1億元騙局

記者胡玉立／綜合報導
遠距醫療公司Done Global華裔創辦人何如佳及首席醫師布羅迪，涉嫌共謀提供取得「阿得拉」等興奮劑的方便管道，已遭逮捕並被控詐欺罪。圖為過動症(ADHD)處方藥「阿得拉」。(美聯社)
遠距醫療公司Done Global華裔創辦人何如佳及首席醫師布羅迪，涉嫌共謀提供取得「阿得拉」等興奮劑的方便管道，已遭逮捕並被控詐欺罪。圖為過動症(ADHD)處方藥「阿得拉」。(美聯社)

司法部指控遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳(Ruthia He)及首席醫師布羅迪(David Brody)，涉嫌共謀提供取得過動症(ADHD)處方藥「阿得拉」(Adderall)等興奮劑的方便管道，兩人已遭逮捕並被控詐欺罪。司法部據此向聯邦加州北區法院提告，這也是該部首次指控遠距醫療公司涉及藥物分銷犯罪行徑。

華爾街日報報導，何如佳與布羅迪據稱開出逾4000萬粒興奮劑處方藥，並以吸毒者為目標，花數千萬元在社群媒體做出「騙人」廣告。何如佳與公司高層為取得處方藥，「共謀詐騙」藥局、聯邦醫療保險(Medicare)及其他保險公司；他們還被控妨礙司法正義。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)聲明表示：「被告利用新冠疫情，設下價值1億元騙局欺騙納稅人，並以『非合法醫療』為目的，提供方便取得『阿得拉』等興奮劑的途徑。」加蘭德強調，企圖透過網路非法分銷受管制藥物，讓人成癮並從中牟利者，司法部將全力追捕。

Done公司曾表示，他們只是聯繫患者與醫療專業人員的技術平台，並不開藥；是醫療服務提供者利用他們的臨床判斷來決定是否為患者開立興奮劑。

治療過動症，或稱「注意力不足過動失調症」及發作性嗜睡症的「阿得拉」是最難追蹤的藥物之一。研究人員發現， 阿得拉具「感染情緒效果」，儘管非法利用此類藥物的情況普遍，更多學生合法取得此處方藥。

指控文件稱，何如佳與布羅迪建立Done平台是為了方便取得「阿得拉」，他們刻意限制臨床醫生可獲得的信息，即使有患者不符拿藥資格，他們也會指示醫生提供處方。文件顯示，該公司拒絕向處方醫生支付就診費用或照顧病人的時間費用，而是根據收到處方的使用者數量來支付費用。

新冠疫情爆發後，過去患者須親自就醫才能取得管制藥物處方的規定放寬。包括Done和Cerebral等遠距醫療新創公司因此看見規避監管的開立處方藥新途徑。

何如佳創立Done之前，曾任Facebook產品設計師。根據Done網站，布羅迪是該平台臨床總裁，在心理健康領域有幾十年資歷。

司法部 聯邦醫療保險 疫情

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