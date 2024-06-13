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不小心播出醫療演習 NASA急澄清：國際太空站沒發生緊急狀況

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不小心播出醫療演習 NASA急澄清：國際太空站沒發生緊急狀況

編譯周辰陽／即時報導
7日的衛星影像顯示，波音「星際飛機」太空船與國際太空站全景。（路透）
7日的衛星影像顯示，波音「星際飛機」太空船與國際太空站全景。（路透）

美國太空總署（NASA）12日在官方直播意外播出了一場醫療演習，模擬一名國際太空站（ISS）組員處於極端醫療危難，在社交媒體引發了網友的擔憂後，NASA趕緊否認ISS出現緊急情況。

衛報報導，北美中部時區（CDT）12日下午5時30分，NASA的ISS直播影像改成了一條通知，稱訊息源已經「暫時中斷」，影像會在「連線重新建立」時恢復。

不久之後，一名似乎正跟ISS太空人通訊的人士開始發出涉及「指令長」正遇到減壓症（DCS）的嚴重緊急情況相關建議。據報導，發言者自稱是一名在加州霍桑市（Hawthorne, CA）SpaceX任務控制中心工作的飛行外科醫師；根據NASA的描述，飛行外科醫師是駐在任務控制中心，接受過航太醫學專門訓練的醫師。

這位飛行外科醫師說，「如果我們能讓指令長回到他的太空裝裡密封，進行適合的高壓氧治療，在密封、關閉面罩與太空裝加壓之前，我想要你再一次檢他的脈搏」。

隨著模擬繼續，而「指令長」的情況似乎在惡化，有數百名網友收看著YouTube的熱門NASA直播，而不具名的飛行外科醫師表示，「我很擔心出現一些嚴重的減壓症…」。

此事很快就引起網友注意，有人稱「奇怪與令人不安」，但很多人迅速發現，這可能是一次演習。SpaceX隨後也澄清，網友聽到的音訊顯然是在加州進行的一次測試，所有訓練人員都「安全與健康」。

NASA在社群媒體「X」開設的ISS帳號發文表示，「在ISS上沒有進行中的緊急情況」，並指「不慎誤傳了組員與地面團隊為太空中不同事態所進行模擬的音訊」，並稱此次模擬並未牽涉到任何真正的緊急情況，而在無意間播放演習時，ISS組員實際上正在「睡眠時段」。

NASA在聲明指出，「ISS全體人員都很健康安全，明天的太空漫步將按計畫在美東時間（EDT）上午8時開始」。

NASA 太空人 加州

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