不小心播出醫療演習 NASA急澄清：國際太空站沒發生緊急狀況

美國太空總署(NASA )12日在官方直播意外播出了一場醫療演習,模擬一名國際太空站(ISS)組員處於極端醫療危難,在社交媒體引發了網友的擔憂後,NASA趕緊否認ISS出現緊急情況。

衛報報導,北美中部時區(CDT)12日下午5時30分,NASA的ISS直播影像改成了一條通知,稱訊息源已經「暫時中斷」,影像會在「連線重新建立」時恢復。

不久之後,一名似乎正跟ISS太空人 通訊的人士開始發出涉及「指令長」正遇到減壓症(DCS)的嚴重緊急情況相關建議。據報導,發言者自稱是一名在加州 霍桑市(Hawthorne, CA)SpaceX任務控制中心工作的飛行外科醫師;根據NASA的描述,飛行外科醫師是駐在任務控制中心,接受過航太醫學專門訓練的醫師。

這位飛行外科醫師說,「如果我們能讓指令長回到他的太空裝裡密封,進行適合的高壓氧治療,在密封、關閉面罩與太空裝加壓之前,我想要你再一次檢他的脈搏」。

隨著模擬繼續,而「指令長」的情況似乎在惡化,有數百名網友收看著YouTube的熱門NASA直播,而不具名的飛行外科醫師表示,「我很擔心出現一些嚴重的減壓症…」。

此事很快就引起網友注意,有人稱「奇怪與令人不安」,但很多人迅速發現,這可能是一次演習。SpaceX隨後也澄清,網友聽到的音訊顯然是在加州進行的一次測試,所有訓練人員都「安全與健康」。

NASA在社群媒體「X」開設的ISS帳號發文表示,「在ISS上沒有進行中的緊急情況」,並指「不慎誤傳了組員與地面團隊為太空中不同事態所進行模擬的音訊」,並稱此次模擬並未牽涉到任何真正的緊急情況,而在無意間播放演習時,ISS組員實際上正在「睡眠時段」。

NASA在聲明指出,「ISS全體人員都很健康安全,明天的太空漫步將按計畫在美東時間(EDT)上午8時開始」。

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…