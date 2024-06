馬斯克：特斯拉股東大幅支持我的560億元薪酬案

特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)周三晚上在X發文表示,初步表決結果顯示,股東目前「大幅」支持他的薪酬方案,並將註冊地點遷往德州。

他在發文中附了線圖,顯示兩項決議累計「贊成」票數都遠超過批准所需的數量。特斯拉將於周四舉行股東大會,最終結果會在股東大會公布。

華爾街日報指出,馬斯克所說的結果是初步的,股東可以在周四開會投票 關閉之前更改投票。

馬斯克在貼文中說:「感謝支持!」

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!



♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo