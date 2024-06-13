疑有伊斯蘭國背景 8塔吉克人被捕 罪名違反移民法

圖為聯邦調查局局長雷伊在參院情報委員會作證。(美聯社)

美聯社12日報導，疑有恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)背景的八名塔吉克(Tajikistan)人從南部邊境入境後，分別在紐約、費城 、洛杉磯等地被捕，罪名是違反移民 法規。

這些嫌犯和伊斯蘭國的關係，目前還不十分清楚，不過聯邦調查局的聯合恐怖主義專案小組(Joint Terrorism Task Force) 跟蹤多時，決定與移民與海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)聯手逮捕，完成司法程序後遣送出境。

美聯社引述匿名消息來源說，這八名塔吉克人去年春天通過美國的審查後入境，審查過程中，並未發現可能與恐怖組織有關，會構成國安憂慮的資訊。

聯邦調查局和國土安全部確認，根據移民法規逮捕了數名「非公民」，並稱美國正處於「威脅升高」的環境。聯調局局長雷伊(Christopher Wray)說，美國加速面臨「本土暴力極端分子」以及外國恐怖組織的威脅，去年10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊後，尤其如此。

雷伊最近在國會表示，政府很擔心，邊境脆弱設施可能成為恐怖份子下手的目標。拜登 政府去年8月宣布，偵破並阻擋了從烏茲別克潛伏入境的計謀，並且逮捕其中一名和外國恐怖組織有關連的嫌犯。

聯邦調查局和國安部說，它們將持續和伙伴單位合作，24小時努力不懈，找出、調查、阻斷對國家安全可能造成的威脅。