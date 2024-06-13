破器捐年齡紀錄 98歲老兵死後捐肝 救72歲婦一命　

98歲老兵艾倫5月29日過世後捐出肝臟，移植到一名72歲老婦身上，打破最年長者捐贈器官紀錄。圖為艾倫抱著參加浸禮的曾孫女。(美聯社)

曾參加二戰和韓戰的98歲老兵艾倫(Orville Allen)5月29日過世後，捐出肝臟，移植到一名72歲老婦身上，打破最年長者捐贈器官紀錄。

美國中部器官捐贈組織指出，艾倫長期在密蘇里州 東南部擔任教育工作，為國家社會奉獻了一輩子，最後還捐出肝臟。

他女兒林達‧米契爾(Linda Mitchelle)說，身體硬朗的父親5月27日在密州Poplar Bluff家裡，收拾風災碎片時，不慎跌倒傷到頭部，被送到位於Cape Girardeau的聖法蘭西斯醫學中心。

因為腦部腫脹的傷勢無法治癒，家人正思量後事時，醫院人員突然向家屬提問：可否考慮捐出他的肝臟？親人對此問題甚感驚訝，因為他畢竟年紀近百，可是醫院的外科醫師檢查過後說，他的器官很健康，可以移植給別人。

他的子女考慮到父親一向樂善好施的個性，總是會主動問別人有否需要協助，鄰居有事，總會上門幫忙，就毫不猶豫地答應了。

米契爾說，「本來對我們是痛失慈父的傷心事，變成稍見喜樂之光，因為這是他一輩子都在做的事。他要再給這世界一個禮物。」

這個禮物打破了西維吉尼亞州 的洛克哈特(Cecil Lockhart)2021年95歲高齡辭世時，捐出肝臟的紀錄。器官取得與教育中心說，洛克哈特的肝臟也順利移植給一名女性。

已經營運近40年的器官分享聯合網絡(United Network for Organ Sharing -- UNOS)指出，獲得新器官的人越來越多，去年器官捐贈人數超過1.6萬，器官移植手術次數則超過4.6萬，都打破往年紀錄，其中肝臟移植首度破萬。

不過，等待器官捐贈的人更多--超過10萬，其中不少人將因等不到適合的捐贈器官而病逝。也因可移植的器官太短缺，科學界正加緊努力，提出替代方案。今年稍早，麻州 人斯雷曼(Richard 'Rick' Slayman)創下首個接受基因改造豬腎移植的紀錄，可惜兩個月後還是病逝。