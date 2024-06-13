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百萬豪宅賤賣1萬？駭客放餌詐財 房地產網站頻遭設局

編譯陳韻涵／綜合報導
堪薩斯城居民伯特倫夫婦並未賣房，但最近卻發現，他們價值逾100萬元的住宅在Zillow上標示「業主自售」，且開價僅1萬200元。(歐新社)
堪薩斯城居民伯特倫夫婦並未賣房，但最近卻發現，他們價值逾100萬元的住宅在Zillow上標示「業主自售」，且開價僅1萬200元。(歐新社)

堪薩斯城的房屋是全美賣最快的地區之一，許多房價最終出售價格高於開價，但近期詐騙猖獗，有屋主發現沒有要賣的房子被駭客擅自放上房地產資訊網站Zillow平台並開出破天荒低價出售，甚至留下地址讓潛在買家循線來看屋，讓受害屋主不堪其擾。

堪薩斯城星報(Kansas City Star)12日報導，堪薩斯城居民傑米和勞倫‧伯特倫(Jamey and Lauren Bertram)近期接獲朋友通知，稱他們價值逾100萬元的五房牧場住宅在Zillow上標示「業主自售」，且開價僅1萬200元。

傑米說：「我們的房子在Zillow平台上遭駭客攻擊，月初持續嘗試處理在Zillow上盜賣我房子的人，未獲得官方協助，情況一團亂。」

伯特倫的房屋首次掛牌的市值約120萬元，此一策略可能躲過Zillow的詐騙檢測機制；待房屋上線後，假賣家基於「慈善稅收減免」更改價格，調降至1萬200元。

房源網站寫道，有興趣買的買家可撥打帶有拉斯維加斯區碼的電話給「曼迪」(Mandi)；堪薩斯城星報記者撥通電話後，被告知透過網路銀行應用程式匯款200元，接著才能看屋。

伯特倫說：「有人出現在我們家門口，說想來看房子。」

Zillow起初要求伯特倫提供產權證明，接著要他等待；伯特倫則表示，之後便「沒再接獲回應」。

伯特倫形容，這齣亂子「完全是場騙局」；Zillow已於7日下架伯特倫房屋的詐騙販售頁面。

嫌犯長期瞄準買屋者，Zillow等房地產網站出現詐騙訊息不足為奇。

假的待售房產往往以真實照片搭配說明，但價格通常不符合市場行情。

一旦潛在買家新存討價還價的心態聯繫騙子，騙子就會要求對方發送個人資料或付款，後者通常以電匯形式交易。

伯特倫受害案例的類似詐騙案件已在多州上演，受害的房地產通常是上百萬的建案。

西雅圖地方電視台KIRO 7報導，去年11月，一名西雅圖居民在Zillow上找到一處房屋標價1萬245 元，並通知該電視台。KIRO 7記者實測發現，詐騙嫌犯指示記者電匯245元給假賣家的「母親」。

房地產 西雅圖 駭客

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