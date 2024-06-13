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偏愛新鮮人？維州67歲男應徵屢碰壁 告雷神年齡歧視

編譯徐薏茹／綜合報導
雷神公司遭控招聘年齡歧視，指在招人過程中非法偏袒剛大學畢業的人。(美聯社)
雷神公司遭控招聘年齡歧視，指在招人過程中非法偏袒剛大學畢業的人。(美聯社)

維吉尼亞州一名67歲男子11日控告大型國防合約商雷神公司(Raytheon)年齡歧視，指控該公司在招聘過程中非法偏袒剛大學畢業的人。雷神表示指控「毫無根據」。

樂齡會基金會(AARP Foundation)代表戈斯汀(Mark Goldstein)向聯邦地區法院提交該訴訟。

訴訟稱，戈斯汀自2019年以來應徵雷神公司的多個職缺，但「基於他的年齡」，從未收到面試邀請；AARP Foundation正試圖代表其他可能的原告提出集體訴訟。

訴訟稱，雷神公司在職缺列表中使用「近期大學畢業生」、「應屆畢業生」等詞彙，在徵才過程中偏袒年輕人；軟體工程、機械工程、商務等其他領域的部分職缺還要求求職者必須擁有大學學位，且工作經驗不滿一年或兩年，才能達到基本資格，或是必須在過去一年或兩年內從大學畢業。

雷神母公司RTX Corporation發言人強森(Chris Johnson)在聲明中稱，這一指控「完全無法律依據」，表示該公司「遵守所有相關的年齡歧視法，且致力於維護多元多樣的勞動力。」

強森表示公司將積極捍衛其招聘做法。

戈斯汀在專案管理、網路安全、技術和其他相關領域中擁有約40年的工作經驗，符合應徵職位的所有要求，只是他不是近期的大學畢業生，並且擁有超過一年或兩年的工作經驗。

代表戈斯汀和AARP Foundation的公益律師羅莫-費萊德曼(Peter Romer-Friedman)指出，數萬名年長者「看過這些徵才廣告，但因此沒有應徵」，他們可能有資格加入集體訴訟。

羅莫-費萊德曼補充，他的公司打算對雇主提出的其他類似集體訴訟中，本案件是第一起，指控在招聘過程中存在年齡歧視。

他說：「我們很清楚，雷神並不是唯一這樣做的大公司。我們希望這起訴訟傳遞強烈的訊息，即雷神不應該這樣做，同樣地，其他公司無論大小，也不應該藉由這類『近期大學畢業生』的要求來排除年長勞工。」

聯邦法律禁止雇主基於年齡歧視40歲以上的求職者和員工。

歧視 維吉尼亞州 勞工

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