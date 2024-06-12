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醫療債務擬禁止列入信用報告 華郵：拜登有意拉攏低收入少數族裔

記者顏伶如／綜合報導
消費者金融保護局提議禁止醫療債務列入信用報告。圖為該局局長邱普拉。(美聯社)
消費者金融保護局提議禁止醫療債務列入信用報告。圖為該局局長邱普拉。(美聯社)

華盛頓郵報報導，知情人士透露，拜登政府11日提議新規，禁止醫療債務列入信用報告，做為消費者申請房貸或其他貸款的資格評估。

報導指出，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)在2024年大選倒數不到5個月推出提案，用意在於落實拜登總統為民眾解決荷包問題的政見，民調顯示經濟是許多選民的首要考量。白宮曾對醫療債務多次發表意見，直指低收入族群、少數族裔社區首當其衝。

消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)11日接受美國廣播公司(ABC)晨間節目「早安美國」(Good Morning America)專訪時說：「對於許多為帳單煩惱的民眾來說，看病時將減輕許多壓力。」

知情人士說，根據新規，信用報告機構不得把醫療債務納入信用評分的計算，貸款機構也不能以醫療債務評估申請人的資格。

新規公布之後將有數周時間開放公眾評論，規定能否拍板則可能由11月選舉結果決定。前總統川普執政期間，並沒有將醫療債務從消費者的信用報告當中移除。

消費者金融保護局今年4月公布研究指出，大約1500萬美國人有醫療債務列在信用報告裡。2022年3月時，4300萬份信用報告有醫療債務，但後來主要信評機構主動為醫療債務列入信用報告設限。消費者金融保護局指出，受到醫療債務影響的民眾，極高比率是住在美國南部，或者出身低收入社區。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)副總裁辛西亞‧考克斯(Cynthia Cox)說，醫療債務可能導致其他方面的財務狀況。她說，民眾很難跳脫債務的惡性循環，尤其是民眾生病、無法工作的時候。

2023年9月，在一場政府簡報會上，副總統賀錦麗與邱普拉提出消費者是否有能力償還貸款，未繳清的醫療帳單與其他債務並沒有太多預測作用。

史丹福大學(Stanford University)經濟學家馬哈尼(Neale Mahoney)指出，華府智庫「都會研究所」(Urban Institute)日前研究發現，至少5%美國人的信用評分受到醫療債務拖累。

低收入 貸款 拜登

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