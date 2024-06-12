華盛頓州、俄勒岡州生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告：勿食勿售

圖為民眾在俄勒岡州海灘挖蛤蠣。(美聯社)

西北部華盛頓州 和俄勒岡州 的生蠔、蛤蠣等貝殼類海鮮，可能受到汙染有毒， 食品與藥物管理局警告民眾勿食用，餐廳和商店也勿販售。

食藥局 提醒民眾暫勿消費食用的是5月28日起產自俄勒岡州內塔慈灣(Netarts Bay)和提拉穆克灣(Tillamook Bay)的生蠔，以及5月26日至30日從華盛頓州魏拉帕灣(Willapa Bay)採收的貝類海鮮。

食藥局上周發布警告說，這些海鮮已經販售到亞利桑那、加州、科羅拉多州、內華達州、紐約州和產地兩州的餐廳及超市，消費者應避免食用，販售的商店或餐廳不要賣，直接把問題產品丟掉。千萬不要吃的原因是吃了恐怕惹「麻痺性貝毒」(paralytic shellfish poisoning toxin)上身。

「麻痺性貝毒」是神經性毒素，毒性強烈，經常造成中毒死亡，案例廣布且頻見，各國水產品檢驗均特別重視。若中了石房蛤毒素(saxitoxin)的毒，會有腸胃不適與神經症狀，有「漂浮」、恍惚感，有些人不經治療即痊癒，但國家醫學圖書館說，中毒後身體虛弱，可能逐漸變成呼吸麻痺和窒息。

食藥局說，貝殼類的汙染源就是它們自身生存的自然環境，通常是海藻造成海水含毒，毒素傳到海鮮裡面。食藥局說，「蚌殼類海產保存毒性的期間長短不一，有些很快就可排盡毒素，有些排毒遲緩，排毒越遲緩，吃到的人，中毒的風險期就越長。」

具「麻痺性貝毒」的海鮮，外表、氣味和味道都和正常的海鮮一樣，而且冰凍、烹煮都無法排除毒性。多數中毒者在毒海鮮入肚30分鐘內感到嘴唇、舌頭和嘴部麻麻的，進一步有被針刺的痛感，接著嘔吐，最後呼吸麻痺。

食藥局建議有中毒症狀的人趕快看醫生，並通報各地衛生單位。

俄勒岡衛生廳鑑於中毒病例增加，於5月30日通報聯邦衛生部，請其下令回收可疑產品；華盛頓州同日基於同樣理由，也請衛生部下令回收，發布警告。