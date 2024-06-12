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斷橋清理工作結束 巴爾的摩港航道重新開放

編譯俞仲慈／綜合報導
斷橋導致航道嚴重受阻，但只花11周時間，主航道便清理完畢，10日提前宣布重新開放航道。(美聯社)
斷橋導致航道嚴重受阻，但只花11周時間，主航道便清理完畢，10日提前宣布重新開放航道。(美聯社)

今年3月底，東岸海運樞紐巴爾的摩(Baltimore)港發生巨型貨櫃輪撞斷橋梁的意外，不但造成人員傷亡，也阻斷航道，所幸有關單位全力展開大規模清理作業，10日提前宣布重新開放航道。

馬里蘭州民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)指出：「只要我們一同努力，我們確實可以完成大事。」

根據華盛頓郵報報導，位於巴爾的摩(Baltimore)港口的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)3月26日被巨型貨櫃輪撞斷，導致航道嚴重受阻，原本預估需6至12個月恢復航行，沒想到只花11周時間，700呎寬、50呎深的主航道清理完畢，宣告巴爾的摩港口走上復甦之路。

巴爾的摩的民主黨籍市長史考特(Brandon Scott)直言：「外界對巴爾的摩倒數計時，但巴爾的摩再次證明外界是錯的。」

報導指出，當初意外發生後數小時，史考特一度難過地與州長摩爾相擁，但經過陸軍工兵團(Army Corps of Engineers)與海岸防衛隊(Coast Guard)以及聯邦、州等各級地方官員通力合作，大規模清理作業順利完成，航道提前開放。

史考特強調：「過去從政者總是自掃門前雪，但這回大家非常關心這起意外造成的影響，沒有事不關己，我敢說這可能是美國史上第一次。」

巴爾的摩顧問公司Sage Policy Group經濟學家巴舒(Anirban Basu)表示，斷橋意外造成的破壞，導致港口吞吐量驟降，只剩小型航道可用，貨物運量減少，加上航道清理費用，預估巴爾的摩經濟損失高達12億元。

不過，陶森大學(Towson University)區域經濟研究所(Regional Economic Studies Institute)首席經濟學者伊拉尼(Daraius Irani)指出，巴爾的摩整體經濟損失沒有預期慘重，航道重啟可為航運業者帶來曙光，但斷橋造成的交通黑暗期，恐會持續至2028年新橋完工為止。

民主黨 華盛頓郵報 馬里蘭州

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