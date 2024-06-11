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年齡是問題？這間美國餐廳禁30歲以下女客與35歲以下男客

編譯周辰陽／即時報導
某些餐廳有些特殊規定，例如對顧客年齡設限。示意圖。（Pixabay）
某些餐廳有些特殊規定，例如對顧客年齡設限。示意圖。（Pixabay）

密蘇里州聖路易市郊5月開了一家名為「極樂」（Bliss）的加勒比風味餐廳 ，負責人夫婦致力於提供一種高檔與華美的情境，更表明禁止30歲以下的食客上門消費。

華盛頓郵報10日報導，培特（Marvin Pate）跟妻子的餐廳開門迎客以來，就以奇特的年齡限制作為經營方針，他們只允許30歲以上女性與35歲以上男性入內，也一直以必須維持他們瞄準的那種「成熟與性感」氣氛為由辯護。「極樂」在臉書指出，「此一方針的制定，是為了確保適合所有人的成熟、精緻與安全用餐環境」。

儘管年齡限制讓消費者意見截然對立，但培特跟經營團隊以需要把喧鬧的較年輕族群擋在門外為自己辯護。副理羅德（Erica Rhodes）告訴當地媒體，「這只是讓中老年人來消費跟享受歡樂時光的規定，來吃點美食，無需操心某些年輕人帶來一些戲劇化場面」。

「極樂」將歡樂時光標榜為一種有教養的體驗，並在臉書貼文寫道，「這完全是為了成熟與性感的人士，所以我們正保持餐廳的優雅，30歲及以上的女士，35歲及以上的男士」。

雖然許多顧客似乎讚賞經營團隊在年齡設限，卻也惹怒了其他人，還有些人就認為，如果奧客是問題所在，經理應該直接採取嚴厲措施。華郵轉述的一位網友寫道，「年齡不能擔保行為，因為有些人年紀在30至35歲以上，仍可能從事破壞行為。關鍵是要解決行為的問題，而不是僅僅集中在年齡限制」。

培特告訴當地媒體，他沒有被批評嚇倒， 「當然，我們一直收到一點反彈，但沒事，因為我們堅持我們的規則」。最近在店內當DJ的強生（Jordan Johnson）也附議，「我們正堅持這個年齡限制，這是我們努力保護的品牌和氣氛」。

影片來源：YouTube

臉書 華郵 密蘇里州

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