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蒙大拿「擁槍」文化 自殺率冠全美

記者顏伶如／綜合報導
在亞馬遜網站不到10元即可買到的扳機鎖，就能阻止許多悲劇的發生。(路透)
在亞馬遜網站不到10元即可買到的扳機鎖，就能阻止許多悲劇的發生。(路透)

新冠疫情期間，蒙大拿州遷入人口大增，被喻為是美國的「最後一塊最佳地點」。紐約時報10日報導，蒙大拿州過去三年自殺率卻蟬聯全美各州之冠，絕大多數自殺案例與槍枝有關，但在槍枝議題的全國討論中，卻很少提到自殺事件。

育有三名兒女的46歲婦人艾莉‧莫廉(Ali Mullen)，在丈夫舉槍自殺後積極投入自殺防範，隨身帶著在亞馬遜網站(Amazon)不到10元即可買到的扳機鎖(gun lock)，在社區裡送給任何有需要的人。她表示，多年前婆家留下一把槍做為傳家之寶，對於把槍枝收藏在家裡當時並未多想。她說，丈夫原本就有心理健康問題，疫情後變得嚴重，2021年1月20日晚餐後拿著槍走出家門，等她跟著趕出去，悲劇已經發生。

謀殺犯罪率與大規模槍擊事件的新聞報導經常轟動全國，凸顯槍枝暴力的嚴重程度。報導指出，其實美國絕大多數槍枝死亡案件為自殺，2022年裡就有2萬7000個槍枝自殺案例，創下歷年新高，相較之下，2022年登記在案的槍枝謀殺案則有1萬5000件。

報導指出，過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。蒙大拿州過去三年槍枝自殺率一直位居各州之冠。全州人口僅110萬人的蒙大拿州，2021年1月到2023年11月間有955人死於開槍自殺。西部山區的懷俄明州、新墨西哥州，也有槍枝自殺率偏高的類似問題。

雖然槍枝自殺案讓民眾傷心悲痛，但公開討論卻不多見，家屬多半保持低調，感到羞愧。槍枝自殺通常與心理健康問題以及藥物濫用有關。

自殺念頭可能只是一時閃過，但槍枝取得方便則讓有尋短念頭者倖存機率大減。紐約時報根據聯邦死亡統計分析發現，2022年裡，蒙大拿州67%自殺案件與槍枝有關，同期之間全國自殺案件只有55%與槍枝有關。

擁有槍枝在蒙大拿州當地文化根深柢固，如何避免有輕生傾向的民眾取得槍枝，政治層面並沒有太多討論意願。旨在針對有自殺傾向者設立防止取得槍枝警示機制的「紅旗法」(red flag law)提案，去年在州參議會遭遇挫敗。

過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

蒙大拿州 紐約時報 疫情

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