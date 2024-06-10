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絕地戰警4 登北美周末票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合報導
威爾史密斯(右)、馬汀勞倫斯(左)主演的系列電影最新作「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)，上映首周末吸金5600萬元，登上北美票房冠軍。(美聯社)
威爾史密斯(右)、馬汀勞倫斯(左)主演的系列電影最新作「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)，上映首周末吸金5600萬元，登上北美票房冠軍。(美聯社)

威爾史密斯(Will Smith)、馬汀勞倫斯(Martin Lawrence)主演的系列電影最新作「絕地戰警：生死與共」(Bad Boys: Ride or Die)上映首周末吸金5600萬元，登上北美票房冠軍，為好萊塢的夏季檔期注入亟需的新活力。

「絕地戰警：生死與共」是絕地戰警系列的第四部作品，由傑瑞布洛克海默(Jerry Bruckheimer)製作、阿迪爾艾爾阿比(Adil El Arbi)和畢拉爾法拉(Bilall Fallah)回歸執導。

2022年威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮掌摑克里斯洛克(Chris Rock)，被禁止出席奧斯卡10年，也因引發爭議沉寂一段時間，「絕地戰警4」是威爾史密斯在該事件發生後的首部院線大片。

2022年底在Apple TV+上架的電影「自由路上」 (Emancipation)是威爾史密斯的前一部作品，該片在奧斯卡掌摑事件之前拍攝完成，在串流平台上架之前僅在電影院小規模上映。

威爾史密斯本次宣傳大多避開回顧奧斯卡事件的採訪，專注於一站又一站的巡迴宣傳，包括墨西哥、沙烏地阿拉伯等地。

其他宣傳包括上電視節目吉米法倫今夜秀(The Tonight Show With Jimmy Fallon)、YouTube脫口秀節目Hot Ones，並在洛杉磯的一家電影院驚喜現身。

絕地戰警4的首周末票房成績仍不及2020年1月上映的第三集「絕地戰警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)，該片的首周末票房為6250萬元，之後疫情導致影院關閉後，絕地戰警FOR LIFE成為當年北美票房最高的電影，國內票房達2億400萬元。

絕地戰警4的國際票房增加4860萬元，儘管在爛番茄(Rotten Tomatoes)網站只有64%的新鮮度，但觀眾評分高達97%，另外在CinemaScore獲得A-的佳績；非裔觀眾占購票人的44%，為最大的顧客族群。

絕地戰警第一集於1995年上映，相隔29年威爾史密斯、馬汀勞倫斯再度攜手演出邁阿密警探麥克·勞里(Mike Lowrey)和馬可士·巴涅特(Marcus Burnett)。

威爾史密斯 奧斯卡 電影院

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