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90分鐘連2起 佛州鯊魚咬傷3人2人重傷

編譯廖振堯／綜合報導
佛州一處海灘7日驚傳鯊魚傷人事件，離奇的是兩起襲擊地點僅相隔4哩、90分鐘內便有三人受傷，其中兩人傷勢嚴重，第三人情況穩定。(路透)
佛州一處海灘7日驚傳鯊魚傷人事件，離奇的是兩起襲擊地點僅相隔4哩、90分鐘內便有三人受傷，其中兩人傷勢嚴重，第三人情況穩定。(路透)

佛羅里達州沃爾頓郡(Walton County)一處海灘7日連續驚傳鯊魚傷人事件，離奇的是，兩起襲擊地點僅相隔4哩、90分鐘內便有三人受傷，其中兩人傷勢嚴重，第三人情況穩定。

有線電視新聞網(CNN)報導，7日下午1時15分左右，沃爾頓郡警長辦公室便接獲報告，一名45歲婦女在沃特桑德海灘(WaterSound Beach)附近的沙洲被鯊魚咬傷。南沃爾頓消防隊長克勞福(Ryan Crawford)在聯合記者會上表示，這名婦女被空運到當地醫療機構接受治療，她的腹部和骨盆區域受嚴重創傷，左前臂甚至不得不截肢。

第二次攻擊則於下午2時55分左右發生在希克雷斯特海灘(Seacrest Beach)，在第一次襲擊地點東邊4哩。消防局稱一群青少年正在一個沙洲內水深齊腰的潟湖玩樂，其中兩人突然遭到攻擊，一人的大腿和手受重傷，另一人腳受輕傷。

一名17歲女孩從飯店陽台上目睹了這些青少年遭鯊魚襲擊，她的父親表示女兒感到驚慌沮喪，「她感到無助，因為她幫不了他們。」這家人提供的影片顯示，當海灘遊客聚集在水邊時，一條鯊魚出現在離岸數公尺的海浪中。

南沃爾頓消防區海灘安全主任沃恩(David Vaughn)8日表示受輕傷的少年已出院，另外兩名受害者仍在醫院接受治療，情況穩定。沃恩稱官員們不知道是哪一種鯊魚發動攻擊，也不確定兩次攻擊的「兇手」是否為同一條鯊魚，但從受傷的性質和嚴重程度來看，可能是同一條大鯊魚。襲擊事件發生後，當天海灘便掛上雙紅旗，顯示水域禁止游泳。

佛羅里達自然歷史博物館(Florida Museum of Natural History)的年度鯊魚襲擊報告指出，雖然被鯊魚咬傷的風險極低，但佛州的鯊魚咬傷人事件是全球最多，2023年便發生16起，占全美的44%、占全球總數的23%，其中沃盧西亞郡(Volusia County)最常發生；沃爾頓郡2005年和2021年也曾發生過類似事件。

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