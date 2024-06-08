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美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美國聯邦最高法院保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）7日正式坦承，他2009年的兩場豪華旅遊費用，都是由共和黨金主、房地產大亨柯羅（Harlan Crow）買單。

法新社報導，美國聯邦最高法院要求9名大法官提交年度財務報告，從而披露此事。9名大法官中有一人尚未提交報告。

湯瑪斯2019年前往印尼峇里島和加州私人俱樂部的費用是由柯羅資助。非營利調查新聞機構ProPublica去年披露此事以來，這兩趟旅行已經引發爭議。

根據ProPublica報導，若將私人飛機和遊艇旅遊的費用也算進去，這趟由柯羅買單的印尼之旅總共可能價值50萬美元。

湯瑪斯在2023年財務揭露報告中表示，柯羅支付了他於2019年7月前往峇里島旅行一間飯店，以及同月他在加州一家私人俱樂部的食宿費用。

報告指出，這些項目在先前的文件中「無意間被遺漏」。

另一名保守派大法官阿利托（Samuel Alito）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。

據路透社報導，阿利托和湯瑪斯都是堅定的保守派，兩人否認有不當行為，也都拒絕了外界要求他們迴避參與涉及川普法庭案件的呼聲。

自由派大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，她從美國流行樂壇歌后碧昂絲（Beyonce Knowles-Carter）那裡收到價值3711.84美元（約新台幣12萬元）的演唱會門票。

在面臨有關道德標準的強烈批評壓力下，最高法院大法官們去年11月通過他們的第一項行為道德準則。

大法官 加州 印尼

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