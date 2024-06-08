Apple Watch揪行李竊賊 竟是佛州機場員工

女乘客發現行李遺失後，透過蘋果手錶追蹤，竟出現在機場商店的員工家裡。圖為佛羅里達州羅德岱堡機場行李提領處。(美聯社)

佛羅里達州羅德岱堡機場(Fort Lauderdale)一名女乘客在發現行李遺失後，透過蘋果手錶(Apple Watch)追蹤到行李下落，並助警方一臂之力，將涉嫌偷竊行李的機場商店人員逮捕到案。

據華盛頓郵報 報導，賈西亞(Paola Garcia)今年3月間在羅德岱堡好萊塢國際機場(Hollywood International Airport)搭機時，因精神航空(Spirit Airlines)取消班機，通知乘客從輸送帶上取回個人行李，不料賈西亞等候至少兩小時，都未看到自己粉紅色行李箱。

賈西亞向當地電視台Local 10 News表示，由於精神航空檢查嚴格，因此將大學上課使用的MacBook筆記型電腦放入行李箱託運，此外裡面還有一台iPad、一支蘋果手錶Apple Watch、珠寶與高級女裝，總價值逾5000元。

不甘行李下落不明，賈西亞開啟蘋果追蹤功能「ping」，發現行李箱位於羅德岱爾堡某處，隔天自行前往該地址，由於無法與住戶取得聯繫，隨後報警告訴警方，目測看到數件行李但沒有她的行李。

調查人員透過機場員工資料庫，發現該地址與受雇於機場商店Paradies Lagardère員工、29歲的巴席爾(Junior Geneus Bazile)住處一致，而行李失竊當天，巴席爾就在機場上班。

警方調閱監視器也發現，巴席爾拖著一個粉紅色硬殼行李箱進入店內的儲藏室，將行李箱放到桌子底下，取出裡面的MacBook等物品再分別裝袋。

由於罪證確鑿，巴席爾已被依盜竊重罪逮捕，Paradies Lagardère發表聲明強調「非常重視此事」，隨即將巴席爾解雇。

報導指出，賈西亞失竊的物品至今仍未尋獲，儘管精神航空說「沒有任何證據證實有內部員工涉案」，但基於服務精神，仍送給受害者賈西亞一張支票 以彌補損失。

但專家提醒民眾，即使發現失竊行李在可疑之處，也應該先通知警方，而非自己親自出馬索取，因為當警方得知賈西亞親自上門找行李時的第一反應是：「去那裡幹什麼？去那裡太危險了。」