來自地獄的颶風季節 德州房難投保

2017年8月哈維颶風襲擊德州，休士頓郊區街道成一片澤國。(美聯社)

大西洋颶風 季節6月1日開始，將持續到11月30日，新聞周刊(Newsweek)7日報導，氣象預測分析機構WeatherBELL Analytics以「來自地獄的颶風季節」(hurricane season from hell)形容今年可能出現的狀況，專家表示，德州 某些地區的房屋可能因此變成「無法保險 」(uninsurable)。

國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)專家表示，今年颶風季節將比往年更活躍，估計將有17到25個命名的風暴，其中8到13個將增強變成颶風，4至7個更有機會成為強烈颶風。

佛羅里達州立大學(Florida State University)危機管理與保險系副教授霍爾德(William T. Hold)說，估計佛州今年一定會有風暴登陸，德州、路易斯安納州也有，「但我希望不會像那些讓我們記憶深刻的颶風才好，例如安德魯(Andrew)、卡翠納(Katrina)等。」他說，破壞力強大的風暴，或者一連串風暴接連侵襲，對於這幾州的私人房地產保險市場將造成嚴重打擊。

數位保險機構Insurify統計，德州屋主繳交的房屋保險費用在全國排第四高，2023年平均保費為4456元，比全國平均2377元超出許多，只低於佛州的1萬996元、路易斯安納州的6354元及奧克拉荷馬州的5444元。

Insurify指出，德州房屋保險已經非常高，如果今年遇到重大風暴或颶風，保險開銷可能進一步飆高；統計顯示，德州屋主中只有14%購買了洪水保險(flood insurance)。

Insurify運輸管理暨經營部副總監蓓西‧史特拉(Betsy Stella)對新聞周刊表示，德州某些面臨天災高風險的地區，可能將變得「無法購買保險」。

她指出：「如果有需求，通常供應就會出現，但問題是，花費要多少呢？」