FDA撤禁令 電子菸大廠Juul行銷開大門

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6日宣布撤銷對電子菸大廠Juul Labs的產品在市場銷售的禁令，為該公司的電子菸合法銷售打開了大門。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )兩年前禁止電子菸大廠Juul Labs的產品在市場銷售，但6日出現大逆轉，FDA正式撤銷禁令，為該公司的電子菸打開了大門。

Juul Labs一直聲稱它的電子菸及相關產品可以用作戒菸，並申請銷售其電子菸工具及薄荷醇口味電子菸，但FDA經過近兩年的審查後，於2022年6月拒絕申請，指出缺乏足夠證據以證明該公司產品的銷售，符合法律要求的公共衛生標準。

儘管FDA在數周後，即同年7月暫停執行禁令，進行更多科學審查，但禁令始終存在。

再經過將近兩年後，FDA宣布，在「毒理學、工程學、社會科學及臨床藥理學等多方面，經過進一步實質審查」後，決定撤銷禁令。

FDA在聲明中表示，撤銷電子菸產品的銷售禁令，並不是授權或拒絕，也不表明申請是否可獲授權或拒絕，只是讓申請回到待決狀態，等待實質審查。

FDA解釋，這個逆轉是基於「對申請人所提供資訊的審查」，以及法院涉及電子菸產品銷售禁令的判決而作出。

不過外界認為，這個決定等於給Juul Labs產品打開了大門。Juul Labs發聲明表示感謝FDA的決定，現在期待Jull產品的營銷授權。

但反菸組織則大表不滿，美國肺臟協會(American Lung Association)指FDA的做法令人深感不安，尤其是青少年群體中間流行電子菸，故理應全面拒絕。

該會負責全國宣傳反菸的助理副總裁斯沃德(Erika Sward)認為，這些產品及其製造商顯然不符合保護公眾健康的標準。

疾病防治中心 (CDC)數據顯示，從2022年到2023年，全國高中生吸電子菸比率從14.1%下降到10.%，但仍然有超過200萬中學生使用電子菸。

2023年全國青少年使用菸草調查發現，Juul是青少年使用的第四大電子菸品牌。Juul在回應有關調查時聲稱，其產品是供21歲及以上的成年吸菸者使用。