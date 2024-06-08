我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

臉書分享郵輪旅遊「1資訊」曝光遭盜用 1.5萬元假期泡湯

FDA撤禁令 電子菸大廠Juul行銷開大門

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6日宣布撤銷對電子菸大廠Juul Labs的產品在市場銷售的禁令，為該公司的電子菸合法銷售打開了大門。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)6日宣布撤銷對電子菸大廠Juul Labs的產品在市場銷售的禁令，為該公司的電子菸合法銷售打開了大門。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)兩年前禁止電子菸大廠Juul Labs的產品在市場銷售，但6日出現大逆轉，FDA正式撤銷禁令，為該公司的電子菸打開了大門。

Juul Labs一直聲稱它的電子菸及相關產品可以用作戒菸，並申請銷售其電子菸工具及薄荷醇口味電子菸，但FDA經過近兩年的審查後，於2022年6月拒絕申請，指出缺乏足夠證據以證明該公司產品的銷售，符合法律要求的公共衛生標準。

儘管FDA在數周後，即同年7月暫停執行禁令，進行更多科學審查，但禁令始終存在。

再經過將近兩年後，FDA宣布，在「毒理學、工程學、社會科學及臨床藥理學等多方面，經過進一步實質審查」後，決定撤銷禁令。

FDA在聲明中表示，撤銷電子菸產品的銷售禁令，並不是授權或拒絕，也不表明申請是否可獲授權或拒絕，只是讓申請回到待決狀態，等待實質審查。

FDA解釋，這個逆轉是基於「對申請人所提供資訊的審查」，以及法院涉及電子菸產品銷售禁令的判決而作出。

不過外界認為，這個決定等於給Juul Labs產品打開了大門。Juul Labs發聲明表示感謝FDA的決定，現在期待Jull產品的營銷授權。

但反菸組織則大表不滿，美國肺臟協會(American Lung Association)指FDA的做法令人深感不安，尤其是青少年群體中間流行電子菸，故理應全面拒絕。

該會負責全國宣傳反菸的助理副總裁斯沃德(Erika Sward)認為，這些產品及其製造商顯然不符合保護公眾健康的標準。

疾病防治中心(CDC)數據顯示，從2022年到2023年，全國高中生吸電子菸比率從14.1%下降到10.%，但仍然有超過200萬中學生使用電子菸。

2023年全國青少年使用菸草調查發現，Juul是青少年使用的第四大電子菸品牌。Juul在回應有關調查時聲稱，其產品是供21歲及以上的成年吸菸者使用。

FDA 食品暨藥物管理局 疾病防治中心

上一則

嗆西語裔男滾回墨西哥 密州警丟工作

下一則

來自地獄的颶風季節 德州房難投保

延伸閱讀

減少樹叢、3道閘門關卡… 槍擊頻傳 校園設計大改觀

減少樹叢、3道閘門關卡… 槍擊頻傳 校園設計大改觀
港擬禁排隊吸菸、不准向未成年供菸 邊走邊抽暫時不管

港擬禁排隊吸菸、不准向未成年供菸 邊走邊抽暫時不管
年輕人用「蕉綠」打敗焦慮 大廠員工離職賣水培香蕉月入200萬

年輕人用「蕉綠」打敗焦慮 大廠員工離職賣水培香蕉月入200萬
紐約非法電子菸氾濫 99%來自中國

紐約非法電子菸氾濫 99%來自中國

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31
SpaceX公司的巨型「星艦」火箭6日從德州南部發射，進行第四次測試任務，度過了重返越過地球大氣層，並按計畫成功在印度洋濺落。(擷自YouTube@Scientia Plus)

SpaceX「星艦」火箭4度試射 確認按計畫在印度洋濺落

2024-06-06 11:10

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法