普亭當年仍是臥底特工…拜登專訪疑再度失言 稱「已認識對方逾40年」

美國總統拜登 6日接受美國ABC新聞獨家專訪時表示,美國支援烏克蘭 的武器不會用於打擊俄羅斯首都莫斯科或克里姆林宮,卻在試圖抨擊普亭 總統時疑似失言,稱他「已經認識普亭超過40年了」。

拜登當天出席了諾曼第登陸80週年的紀念儀式,並且接受ABC新聞主播繆爾(David Muir)的一對一訪問。根據福斯新聞與社群媒體流傳的短片,拜登宣稱「我已經認識他超過40年了,他讓我不安40年了」。

"I have known Putin for over 40 years, he has been bothering me for 40 years. He is a dishonest person. He is a dictator and he has to fight to hold on to his country."