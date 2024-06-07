普亭當年仍是臥底特工…拜登專訪疑再度失言 稱「已認識對方逾40年」

美國總統拜登6日在法國諾曼第大區濱海聖洛朗的奧馬哈灘頭，出席紀念1944年諾曼第登陸80周年及西歐從納粹德國佔領下解放的國際儀式。（路透）

美國總統拜登 6日接受美國ABC新聞獨家專訪時表示，美國支援烏克蘭 的武器不會用於打擊俄羅斯首都莫斯科或克里姆林宮，卻在試圖抨擊普亭 總統時疑似失言，稱他「已經認識普亭超過40年了」。

拜登當天出席了諾曼第登陸80週年的紀念儀式，並且接受ABC新聞主播繆爾（David Muir）的一對一訪問。根據福斯新聞與社群媒體流傳的短片，拜登宣稱「我已經認識他超過40年了，他讓我不安40年了」。

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🇺🇲Biden lost the compass once again:



"I have known Putin for over 40 years, he has been bothering me for 40 years. He is a dishonest person. He is a dictator and he has to fight to hold on to his country." pic.twitter.com/eh9p1enzZM — Megatron (@Megatron_ron) June 6, 2024

根據此前新聞，拜登接著稱普亭「不是一個正人君子，他是一個獨裁者，正在努力確保讓他的國家團結一致，同時保持（對烏克蘭）的攻擊持續」，但隨即重申，美援武器不是要讓烏克蘭打擊莫斯科跟克里姆林宮，只是反擊來自烏國邊境的另一端的俄軍強大火力攻擊。

俄羅斯官媒RT指出，1980年代前期的普亭是一名派駐列寧格勒的蘇聯KGB臥底特工，後期則在東德工作，直到1999年意外獲任命為代理總理之後，才成了國際知名的公眾人物。CNN報導，考慮到普亭40年前在東德擔任KGB特工，拜登明顯誇大了他已經認識對方多久的時間。

另據報導，拜登最近接受「時代」雜誌總編輯與華府採訪主任專訪時，也把普亭跟中國國家主席習近平搞混。