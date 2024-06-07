10州乳牛染上禽流感 5州已展開撲殺

自3月底以來已有十個州共80多頭乳牛感染禽流感病毒，其中五個州的乳牛感染禽流感後死亡，又或是感染後無法康復而遭酪農撲殺。(歐新社)

聯邦農業部 (USDA)表示，自3月底以來已有十個州共80多頭乳牛感染禽流感 病毒，其中五個州的乳牛感染禽流感後死亡，又或是感染後無法康復而遭酪農撲殺。

專家指出，乳牛爆發禽流感所帶來的經濟損失，比最初所想像的還要大。因為農民通常會撲殺感染禽流感的雞隻、火雞等家禽，但飼養乳牛的成本高得多，撲殺所造成的損失也更大。

需要撲殺感染禽流感乳牛的包括南達科他、密西根、俄亥俄、科羅拉多及新墨西哥等州，德州也有牛隻感染病毒後死亡，但暫未有撲殺。

據牛農及獸醫專家指出，感染禽流感的乳牛產奶量會減少，消化出現問題，同時會發燒及食慾下降。

在南達科他州，一家擁有1700頭乳牛的乳牛場，已撲殺十多頭沒法康復的乳牛，另外也殺掉十多頭繼發性感染的牛隻。所謂繼發性是免疫系統因感染病毒後受到破壞，繼而持續受感染。

密西根州確診的乳牛感染病例，是全國各州最高，在全國三起禽流感病毒牛傳人的確診裡，有兩起便是在密西根州。其中一家乳牛場的200頭乳牛，有10%感染病毒未能康復而須撲殺。

俄亥俄州農業部發言人說，該州受感染乳牛的死亡，主要是由於繼發感染。

德州動物衛生委員會同樣證實，該州有乳牛因繼發性感染而死亡，但拒絕提供具體數字。

科羅拉多州農業部表示，已收到一些乳牛場報稱已撲殺感染病毒乳牛，因為牠們未能恢復產奶，為減輕成本而出此下策。

新墨西哥州 在禽流感爆發初期，因乳牛產奶量下降，不少酪農將之撲殺，但隨著情況改善，撲殺量已經減少。

北卡州及堪薩斯州雖有牛隻感染禽流感病毒，但迄今未有死亡個案。至於愛達荷州，有關官員拒絕回應是否有牛隻感染病毒後死亡。