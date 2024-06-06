內州療養院驚見活遺體 搶救後仍亡

內布拉斯加州莫貝瑞療養院發生一名74歲女性院民，被宣告死亡後竟被發現還一息尚存的驚人事件。(美聯社)

內布拉斯加州 一家殯儀館3日發現，兩小時前被療養院 宣佈死亡的一名74歲婦人實際上還一息尚存，工作人員為她施行心肺復甦術(CPR)並送往醫院急救，但該女在數小時後死亡。

根據蘭卡斯特郡(Lancaster County)警長辦公室的消息，這名婦人3日上午被宣告死亡前，在威佛利(Waverly)的莫貝瑞(The Mulberry)療養院接受安寧護理。

警員胡欽(Ben Houchin)說明，Butherus Maser & Love殯儀館的工作人員將該婦人置於防腐處理台上後沒多久，發現她仍在呼吸。

婦人後來被送往林肯醫院(Lincoln hospital)，於當日下午死亡。

警長辦公室正在調查這一事件，胡欽表示調查人員未發現任何初步違法證據，接受安寧護理的病患去世時，療養院通常不會撥打電話通知警長辦公室。

此事件中的婦人在幾日前曾看過醫生，胡欽表示願意批准她的死亡證明，因為其死亡在預期內；但這都是婦人被發現還活著之前的程序。

胡欽說：「我想療養院和大家會探討發生了什麼事，我確信他們將看看是否需要制定新的協議，或者是否都有遵守。」

過去18個月在紐約州和愛阿華州 的殯儀館也報告至少兩起相似的事件，去年紐約一名婦女過早被宣布死亡，在該事件不久前，愛阿華州一間療養院才因為相同的疏失被罰款1萬元。

全國殯葬業者協會(National Funeral Directors Association)發言人潔西卡·科斯(Jessica Koth)在殯葬業從業近20年，她表示直到去年以前都未曾聽說過這類事件發生，協會甚至沒有提供證實死亡的建議程序，因為殯儀館員工都是依靠醫療專業人員的判斷。

科斯指出，一般情況下，當有人去世時，殯葬人員不會立即到場，通常已經過了一段時間，「所以肯定可能有人注意到出錯。」