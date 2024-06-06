我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

緬因大學3D打印機 48小時造1棟屋

記者胡玉立／綜合報導
緬因大學推出「全球最大聚合物3D打印機」，首創使用木料建造3D住宅，希望有助解決住房危機。(美聯社)
緬因大學推出「全球最大聚合物3D打印機」，首創使用木料建造3D住宅，希望有助解決住房危機。(美聯社)

使用3D列印技術打造混凝土房屋已普遍應用於建築界，緬因大學先進結構和複合材料中心(ASCC)5月推出「全球最大聚合物3D打印機」，首創使用木料建造3D住宅，希望有助解決緬因州住房危機，並徹底改變3D住宅打印技術。

這項計劃被ASCC執行總監達格爾(Habib Dagher)稱為「未來工廠 1.0」(Factory of the Future 1.0)。新型打印機可生產長96呎、寬32呎、高18呎物體，每小時可列印500磅；目標是在一小時內打印1000磅材料。

達格爾向有線電視新聞網CNN表示，以此速度，可在48小時內印出一棟「生物基3D住宅」(BioHome3D)；與目前房屋建築成本相比，他們的3D打印房屋「非常有競爭力」；「人類面臨人口老化，工人越來越少，房源短缺、貴到買不起。這就是解決之道。」

ASCC巨型印表機及其前身在2019年被金氏世界紀錄認證為「最大聚合物3D打印機原型」，也是唯一使用木料造屋的印表機。緬因大學2022年底測試推出面積600平方呎單戶住宅「生物基3D住宅」，是全球首個使用當地木纖維和生物樹脂材料製成、原料100%來自可再生天然資源的生物基3D打印住宅。

近年來，3D打印技術被用來建造從橋樑到清真寺等各種建築；還有非營利組織在戰區建立3D打印學校。阿拉伯聯合大公國杜拜創下「全球最大3D打印結構」金氏世界紀錄，計畫到2030年25%新建築以3D打印技術建造。但目前絕大多數3D打印都是使用機械手臂將濕混凝土分層噴出正確形狀。ASCC正在「翻轉劇本」。

達格爾說：「別人用混凝土打印牆壁，生物基3D住宅的地板、屋頂和牆壁都是打印的」；混凝土打印屋需在現場建造，連續兩周天氣不佳就無法打印。ASCC直接在大學校園打印預製模組，再至現場連接創建生物基3D住宅。

生物基3D住宅比混凝土更溫暖可人，而且可持續；當木料列印房屋不被需要時，可磨碎用來打印其他物品。ASCC正在研究使用緬因州鋸木廠木料副產品擴大生產規模。

達格爾說，人們在緬因大學參觀原型機後幾乎都會問：「我什麼時候可以有一戶？」

緬因州 3D列印

上一則

年幼黑熊闖社區 麻醉跌落樹被接住

下一則

內州療養院驚見活遺體 搶救後仍亡

延伸閱讀

緬因大學3D打印機 48小時能造1棟屋

緬因大學3D打印機 48小時能造1棟屋
清華博士「水泥戒指」求婚被嘲寒酸？擁60項專利背景狂

清華博士「水泥戒指」求婚被嘲寒酸？擁60項專利背景狂
防癌研究：LGBTQ+擔心受歧視逃避就醫 延誤治療

防癌研究：LGBTQ+擔心受歧視逃避就醫 延誤治療
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

熱門新聞

93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

2024-05-30 16:46

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了