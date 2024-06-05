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傳馬斯克要輝達先出貨給X、xAI 特斯拉股東氣炸

中央社／奧斯汀4日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克4日在X發出多則推文，解釋公司的AI支出與部署。(路透)
特斯拉執行長馬斯克4日在X發出多則推文，解釋公司的AI支出與部署。(路透)

美國財經媒體CNBC報導，特斯拉執行長馬斯克要求半導體大廠輝達優先向他旗下的社群媒體公司X和人工智慧（AI）新創公司xAI運交AI晶片，而非電動車製造商特斯拉。

路透社說，這意味馬斯克（Elon Musk）相當重視人工智慧領域的開發。除了特斯拉（Tesla）外，馬斯克同時身兼多家公司的創辦人或執行長，包括太空探索科技公司（SpaceX）和大腦晶片新創公司Neuralink等，也讓特斯拉股東感到擔憂。

特斯拉一直在應對電動車市場放緩問題，並於4月宣布在全球裁員逾10%；這家電動車大廠並未回應置評請求。

特斯拉6月13日將舉行股東大會，屆時將針對馬斯克高達560億美元(約新台幣1.8兆元）的薪酬方案進行投票，今天曝光的消息恐進一步激怒特斯拉股東。

CNBC報導，輝達（NVIDIA）去年12月的一份內部備忘錄指出，馬斯克決定將原本要出貨給特斯拉的1萬2000個H100 GPU改提供給社群平台X。

備忘錄指出：「作為交換，原定1月和6月由X訂購的12000個H100訂單將轉移給特斯拉。」

CNBC說，這項變動導致特斯拉必須延後數月才能收到價值超過5億美元的處理器。

馬斯克在X貼文說，特斯拉沒有安裝並啟動輝達晶片的空間，而德州超級工廠（Giga Texas）的南部擴建工程已接近完工，此處可容納5萬個H100來訓練全自動輔助駕駛（FSD）系統。

他今年稍早宣布，特斯拉將增加部署輝達最先進晶片的數量，並將投入100億美元，作為推進FSD軟體和機器人開發計畫的一部分。

這位億萬富翁也尋求讓X和xAI為聊天機器人Grok等應用程式發展人工智慧。xAI是馬斯克2023年成立的新創公司，目的在於挑戰ChatGPT開發商OpenAI；xAI上個月在最新一輪融資中籌集了60億美元。

馬斯克在貼文中還說，特斯拉今年可能會花費30億至40億美元購買輝達硬體。

他說，今年與人工智慧相關的資本支出為100億美元，其中約一半將用於內部支出。

他還說：「對於建立人工智慧訓練超級集群，輝達硬體約占成本的2/3。」

輝達婉拒針對上述報導置評。

特斯拉 馬斯克 輝達

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