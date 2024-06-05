傳馬斯克要輝達先出貨給X、xAI 特斯拉股東氣炸

特斯拉執行長馬斯克4日在X發出多則推文，解釋公司的AI支出與部署。(路透)

美國財經媒體CNBC報導，特斯拉 執行長馬斯克 要求半導體大廠輝達 優先向他旗下的社群媒體公司X和人工智慧（AI）新創公司xAI運交AI晶片，而非電動車製造商特斯拉。

路透社說，這意味馬斯克（Elon Musk）相當重視人工智慧領域的開發。除了特斯拉（Tesla）外，馬斯克同時身兼多家公司的創辦人或執行長，包括太空探索科技公司（SpaceX）和大腦晶片新創公司Neuralink等，也讓特斯拉股東感到擔憂。

特斯拉一直在應對電動車市場放緩問題，並於4月宣布在全球裁員逾10%；這家電動車大廠並未回應置評請求。

特斯拉6月13日將舉行股東大會，屆時將針對馬斯克高達560億美元(約新台幣1.8兆元）的薪酬方案進行投票，今天曝光的消息恐進一步激怒特斯拉股東。

CNBC報導，輝達（NVIDIA）去年12月的一份內部備忘錄指出，馬斯克決定將原本要出貨給特斯拉的1萬2000個H100 GPU改提供給社群平台X。

備忘錄指出：「作為交換，原定1月和6月由X訂購的12000個H100訂單將轉移給特斯拉。」

CNBC說，這項變動導致特斯拉必須延後數月才能收到價值超過5億美元的處理器。

馬斯克在X貼文說，特斯拉沒有安裝並啟動輝達晶片的空間，而德州超級工廠（Giga Texas）的南部擴建工程已接近完工，此處可容納5萬個H100來訓練全自動輔助駕駛（FSD）系統。

他今年稍早宣布，特斯拉將增加部署輝達最先進晶片的數量，並將投入100億美元，作為推進FSD軟體和機器人開發計畫的一部分。

這位億萬富翁也尋求讓X和xAI為聊天機器人Grok等應用程式發展人工智慧。xAI是馬斯克2023年成立的新創公司，目的在於挑戰ChatGPT開發商OpenAI；xAI上個月在最新一輪融資中籌集了60億美元。

馬斯克在貼文中還說，特斯拉今年可能會花費30億至40億美元購買輝達硬體。

他說，今年與人工智慧相關的資本支出為100億美元，其中約一半將用於內部支出。

他還說：「對於建立人工智慧訓練超級集群，輝達硬體約占成本的2/3。」

輝達婉拒針對上述報導置評。