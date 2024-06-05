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納入政策 X允許雙方同意成人內容上網

記者張聲肇／綜合報導
X社媒最近在網站更新營業政策，允許兩方同意的成人內容上網。(美聯社)
X社媒最近在網站更新營業政策，允許兩方同意的成人內容上網。(美聯社)

X社媒最近在網站更新營業政策，允許兩方同意的成人內容上網，前提是要標明這是經雙方同意公諸網路的內容。2022年馬斯克還沒買下推特前，推特已實施這政策，改名為X後，只是將其「正式化」。

X說，性主題的材料，只要是經過當事人製作、上傳，本平台的用戶「應該可以創作、傳播、消費。性表達，不論透過影像或文字，都是藝術表達的合法形式。」

馬斯克還沒入主推特前，推特也允許成年內容，只是沒有正式將這點列為公司的政策。X說，成年內容禁止兒童觀看、閱讀，也不會讓不想看到的成年用戶看到。它說，「我們也禁止助長剝削、非經同意、物化、性化或傷害未成年人，以及猥褻行為的內容上網。」

此外，X平台說，它也不允許在用戶檔案照或標題欄等「能見度高」的地方分享成年內容。

X此一作法，與其它社媒平台如Meta所屬的臉書和Instagram、抖音（TikTok）和谷歌的優管（YouTube）等，大異其趣。

康乃爾大學傳播系副教授達菲(Brooke Erin Duffy)說，X讓成年內容上網，很符合馬斯克接手後的行銷策略，它就是要「大言不慚地挑激煽動，表示自己和受『品牌安全意識』束縛的競爭對手，根本就不同一掛。」

達菲說，X似乎有意討好創作者、藝術家等被限制裸露或性表達、且被社媒邊緣化的人。

X開放用戶上傳的「開放」內容，真人真做或AI(人工智慧)製作的素材都不拘。

X平台請經常上傳成人內容的用戶，在「設定」欄先調整有關影像或影片的「內容警告」字眼，要點閱的人，得先表明自己願意看到警告字眼背後的內容，才能點閱。

推特 馬斯克 臉書

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