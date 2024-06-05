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扮鬼臉、伸舌頭 眾議員6歲兒搶盡老爸風頭成網紅

記者張聲肇／綜合報導
蓋伊很快就覺得無聊，於是伸出舌頭、滾動眼球扮鬼臉。（美聯社）
蓋伊很快就覺得無聊，於是伸出舌頭、滾動眼球扮鬼臉。（美聯社）

眾議員羅斯(John Rose，共和黨-田納西州)的六歲兒子蓋伊(Guy Rose)3日搶盡老爸在國會發言的風頭，咧嘴笑、伸舌頭，C-SPAN頻道全都錄下來，頓時成為網路寵兒。

羅斯發言時，幼稚園剛畢業的蓋伊坐在後頭，聽到爸爸在談哪幾間新開郵局的名稱等例行事務，便對著鏡頭笑臉燦燦，但很快就覺得無聊，於是伸出舌頭、滾動眼球扮鬼臉、搖搖頭，彷彿對眾議院行禮如儀的日常作業很不屑。

接著，他更比出「蠢蛋」的手勢，美聯社說，如果在學校對別人做出這手勢，很可能要被叫進校長室。

也難怪，他上周才從幼稚園畢業，和爸爸來華府一個禮拜，三歲的弟弟山姆和媽媽雀兒喜‧羅斯留在田納西家裡。

經此一「秀」，蓋伊馬上成為網路聞人。參院少數黨領袖麥康諾(共和黨)的發言人安德瑞斯(Doug Andres)在X平台上亮出小羅斯雙手在臉前擺出三角形姿態的照片，附上圖說：「他知曉某事喔。」

眾議員貝耶(Don Beyer，民主黨-維吉尼亞州)的公關主任福瑞曲諾(Aaron Fritschner)推文說，「抱歉延遲回覆您的電郵，因為這段影片我一看再看，耽誤了回您的信。」

羅斯似乎對兒子在自己背後的一切，毫無知覺，繼續按表操課，還嚴肅提及上周川普在紐約法院被定罪的事：「身為律師，我可以告訴各位，5月30日將成為美國歷史上臭名昭彰的一個日子。」

他發言完畢，評論紛紛傳來，好像沒什麼讓他覺得不妥。對兒子成為「網紅」，他也很有風度負起責任，推文表示，「我叫蓋伊對著錄影機鏡頭對弟弟笑一笑打招呼，結果就變成這樣。」

共和黨眾議員羅斯的六歲兒子蓋伊3日在父親身後咧嘴笑，頓成網路紅人。(美聯社)
共和黨眾議員羅斯的六歲兒子蓋伊3日在父親身後咧嘴笑，頓成網路紅人。(美聯社)

眾議員 共和黨 維吉尼亞州

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