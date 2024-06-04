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有人拿12萬現金行賄 明州陪審員舉報

編譯周芳苑／綜合報導
圖為涉及此案的「餵養我們的未來」組織。(美聯社)
圖為涉及此案的「餵養我們的未來」組織。(美聯社)

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)正在審理疫情期間竊取兒童食物供應計劃4000多萬元的重大貪腐案。一名參與審判的陪審員舉報，有婦女把一袋12萬元現金拿到該陪審員家中，並稱假如投票無罪釋放七名被告，將給更多錢。該陪審員舉報後已被辭退。

聯邦助理檢察官湯普森(Joseph Thompson)3日在法庭上表示，這實在太過份，簡直是黑幫電影裡的情節。

這七名被告是詐欺案中70名被告的第一批受審者，另18人已認罪。全案導致納稅人損失2.5億，是全美疫情詐欺最大案件之一，當局稱，迄今已追回約5000萬元。檢察官表示 ，被告僅把一小部分錢用來提供食物給低收入孩子，其餘花在豪華汽車、珠寶、旅行和房地上。

審理4月展開，辯護律師質疑聯邦調查局(FBI)的調查品質。

這七名被告隸屬參與糧食援助計畫的一家餐廳，包括「餵養我們的未來」(Feeding our Future)組織創辦人博克(Aimee Bock)，她拒不認罪。

被辭退的23歲陪審員表示，她看到家裡一袋錢後馬上將現金交給警方；該陪審員稱有一名婦女2日將錢交她的公公，並附帶訊息稱，假如她投票支持無罪，將得到另一袋現金。

聯邦地區法官布拉塞爾(Nancy Brasel) 3日允許審理繼續進行前，詢問其餘17名陪審員和候補陪審員，無人報稱有任何未經授權的接觸。布拉塞爾決定在接下來的訴訟過程中，讓該名陪審員與整個陪審團隔離，以確保審理公平。

疫情援助資金來自農業部，參與計劃的非營利組織和其他夥伴理應為孩子們提供膳食。參與計劃的兩個組織「餵養我們的未來」和「營養合作夥伴」(Partners in Nutrition)疫情前都是小型非營利組織， 2021 年卻各自動用約2億元。檢察官指控他們未提供餐點卻開立發票、經營空殼公司、洗錢、犯下護照詐欺並接受回扣。

「餵養我們的未來」組織創辦人博克，表示清白，拒絕認罪。(美聯社)
「餵養我們的未來」組織創辦人博克，表示清白，拒絕認罪。(美聯社)

疫情 詐欺 投票

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